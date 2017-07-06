Джузеппе Росси покинул "Сельту"

"Сельта" на своем официальном сайте объявила об уходе нападающего Джузеппе Росси из команды."Джузеппе Росси не будет выступать за "Сельту" в следующем сезоне. Клуб хочет выразить благодарность игроку за профессионализм и пожелать удачи в будущем", - говорится в сообщении клуба.