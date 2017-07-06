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Джузеппе Росси покинул "Сельту"

"Сельта" на своем официальном сайте объявила об уходе нападающего Джузеппе Росси из команды.

"Джузеппе Росси не будет выступать за "Сельту" в следующем сезоне. Клуб хочет выразить благодарность игроку за профессионализм и пожелать удачи в будущем", - говорится в сообщении клуба.
Теги: Сельта
Сегодня, 00:16
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