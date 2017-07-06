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Роберт Мак прибыл в расположение ПАОК

Полузащитник "Зенита"Роберт Мак прибыл в расположение ПАОК, сообщает пресс-служба греческого клуба.

26-летний хавбек не принимал участия в тренировке в среду, а лишь пообщался со своими будущими партнерами по команде.
Теги: Мак Зенит ПАОК
Сегодня, 02:14
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