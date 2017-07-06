Диего Марадона стал почетным гражданином Неаполя

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона официально стал почетным гражданином Неаполя, сообщает sport.es.Торжественная церемония, на которой аргентинец подписал документ о присвоении ему статуса почетного гражданина, прошла во дворце Сан-ДжакомоМарадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год.