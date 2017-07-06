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"Барселона" выплатит Лионелю Месси €50 млн в качестве бонуса за продление контракта

Нападающему "Барселоны" Лионелю Месси выплатят €50 млн в качестве бонуса за продление контракта с клубом, информирует "Газета.ru".

Сумма будет выплачена по ходу действия нового соглашения.

Ранее появилась информация о том, что "Барселона" договорилась с Месси о продлении контракта до 2021 года. Сумма отступных за аргентинца будет указана в размене €300 млн.
Теги: Барселона Месси
Сегодня, 08:18
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№3 Написал: Батька (Сегодня, 10:15) #
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епанулись с этими футболистами вообще и с такими деньгами ... 50 лямов подъемные ??!! откуда его поднимать ? он что переезжает куда то ...
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
я конечно понимаю один из лучших футболистов мира, но какие же деньги пришли в футбол....

... и как же страдают от таких масштабов испанские старики, просто сердце разрывается. И как на зло, ни одного защитника угнетенной старости от народных болельщиков.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:44) #
  • +1
  •  (3)

я конечно понимаю один из лучших футболистов мира, но какие же деньги пришли в футбол....


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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