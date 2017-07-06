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Александр Самедов: мы были уверены, что обыграем Мексику
Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов подвел итоги Кубка конфедераций.
– Кажется, болельщики впервые за долгое время отнеслись к сборной милостиво. Согласны?
– Атмосфера на трибунах была потрясающей. А знаете, самое приятное, что мы реально чувствовали поддержку, даже несмотря на поражения. После Португалии стадион благодарил нас, мы тоже старались показать свое уважение – аплодировали трибунам. После Мексики слышали слова поддержки. Но самим было очень больно, как никогда раньше. Считаю, что мы заслуживали выхода в полуфинал.
– Гол Мексике – самый эмоциональный момент турнира?
– Это был сильный момент. Вы бы видели, как команда готовилась после Португалии. Мы много общались, говорили друг другу, как хотим победить, настраивались. Была действительно одна настоящая команда. И была уверенность, что мы можем это сделать, что выиграем и пройдем дальше. Когда забили гол, эмоции были невероятные – вот оно, вот то, о чем мы говорили! Сами виноваты. Даже при счете 1:1 были моменты. Мы должны были побеждать, обязаны, и игра шла так, как надо. Но получилось по-другому. Жестокое разочарование.
– И все-таки не такое, как во Франции или в Бразилии.
– В том-то и дело, не такое. Одно дело, когда обидно из-за того, что не можешь. А тут было горько потому, что, наоборот, можешь. Мы должны были обыгрывать Мексику.
СЭ
– Кажется, болельщики впервые за долгое время отнеслись к сборной милостиво. Согласны?
– Атмосфера на трибунах была потрясающей. А знаете, самое приятное, что мы реально чувствовали поддержку, даже несмотря на поражения. После Португалии стадион благодарил нас, мы тоже старались показать свое уважение – аплодировали трибунам. После Мексики слышали слова поддержки. Но самим было очень больно, как никогда раньше. Считаю, что мы заслуживали выхода в полуфинал.
– Гол Мексике – самый эмоциональный момент турнира?
– Это был сильный момент. Вы бы видели, как команда готовилась после Португалии. Мы много общались, говорили друг другу, как хотим победить, настраивались. Была действительно одна настоящая команда. И была уверенность, что мы можем это сделать, что выиграем и пройдем дальше. Когда забили гол, эмоции были невероятные – вот оно, вот то, о чем мы говорили! Сами виноваты. Даже при счете 1:1 были моменты. Мы должны были побеждать, обязаны, и игра шла так, как надо. Но получилось по-другому. Жестокое разочарование.
– И все-таки не такое, как во Франции или в Бразилии.
– В том-то и дело, не такое. Одно дело, когда обидно из-за того, что не можешь. А тут было горько потому, что, наоборот, можешь. Мы должны были обыгрывать Мексику.
СЭ
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