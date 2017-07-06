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Александр Самедов: мы были уверены, что обыграем Мексику

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов подвел итоги Кубка конфедераций.

– Кажется, болельщики впервые за долгое время отнеслись к сборной милостиво. Согласны?

– Атмосфера на трибунах была потрясающей. А знаете, самое приятное, что мы реально чувствовали поддержку, даже несмотря на поражения. После Португалии стадион благодарил нас, мы тоже старались показать свое уважение – аплодировали трибунам. После Мексики слышали слова поддержки. Но самим было очень больно, как никогда раньше. Считаю, что мы заслуживали выхода в полуфинал.

– Гол Мексике – самый эмоциональный момент турнира?

– Это был сильный момент. Вы бы видели, как команда готовилась после Португалии. Мы много общались, говорили друг другу, как хотим победить, настраивались. Была действительно одна настоящая команда. И была уверенность, что мы можем это сделать, что выиграем и пройдем дальше. Когда забили гол, эмоции были невероятные – вот оно, вот то, о чем мы говорили! Сами виноваты. Даже при счете 1:1 были моменты. Мы должны были побеждать, обязаны, и игра шла так, как надо. Но получилось по-другому. Жестокое разочарование.

– И все-таки не такое, как во Франции или в Бразилии.

– В том-то и дело, не такое. Одно дело, когда обидно из-за того, что не можешь. А тут было горько потому, что, наоборот, можешь. Мы должны были обыгрывать Мексику.

СЭ
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 08:22
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13
(0)
№13 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 10:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С каким же мазохистским удовольствием говоруны на ветке желают "а-ля большевички" поражения сборной! Соотечественники вы, бл...дь, или мексиканцы?!
Это ж современный футбол: тотальный, суперинтенсивный, часто суперорганизованный и силовой, в котором порядок систематически побивает класс! Пример исландцев - перед глазами, они что, класснее наших парней?! А корейцы Хиддинка, прошедшие в полуфинал ЧМ, - семи пядей во лбу?! Мы же, наконец, увидели банду, готовую порвать соперника за победу, а не жрать шампанское чере два дня после публичного добровольного изнасилования!
Хватит кликушествовать, достали!!!
Регистрация: 30.11.2013
№12 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 10:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik

А когда пропускали первый и особенно второйпри активной помощи Васина ты не смеялся? Этож плять твои герои на века. Васин Акинфеев smiley


Тут грустил.

Цитата: Lord_Vik
Цитата: СуперШтангист
Они постоянно уверены, что, Украину, Словению, Израиль, Алжир, Корею а теперь ещё и Мексику обыграют (В РЕШАЮЩИХ МАТЧАХ). На ЧМ к этому списку прибавится минимум одна сборная, а Самедов даст точно такое же интервью.

И теперь вспомни кто был главным героем тех матчей.
Никто иной как "наследник" Яшина.
Или будем спорить про Алжир Корею Мексику? smiley




А чего спорить. С Мексикой не забили Ерохин и Смольников они виноваты. 3-2 должно было быть, а если бы Ерохин отработал с первым голом то и 3-1. Акинфеев виноват в пропущенном спору нет.

Про Алжир виноваты защитники.

Ну про Корею никто не виноват, Игорь в пропущенном виноват, а забивать то кто будет? так что ничья справедливый итог.

Пока не будут забивать ничего не изменится. Португалии так и не забили, Игорян тащил всё что можно, а когда его расстреливали то тут уж какие претензии.
Так, что хватит брызгать слюной, на поле 11 человек и виноваты все. Кто то моменты засирает, кто-то пропускает. Каждый на своем месте :-).

А по Украине ваш Филимонов был виноват, которого вы сами и зачморили, а забей на последних минутах ваш Карпин, то мы бы были в финале.

Цитата: СуперШтангист

Суть в том, что сборная просирает 90% (минимум) решающих матчей так и останется ею, вне зависимости, от вины какого-то конкретного футболёра.


Вот золотые слова!

Ещё хочется добавить, что обычно к решающим матчам создаётся такая ситуация, что нам в последнем матче надо выполнить кучу условий Бразилия должна проиграть Австралии в 2 мяча, при этом Голландия должна выиграть у Австрии 3-0 и только тогда если мы забъем 4 мяча сопернику то выйдем в 1/8 стадию.
Регистрация: 10.10.2006
№11 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:00) #
  • 0
  •  (4)
online

Lord_Vik,
Да без проблем, пусть в 50% виноват рекордсмен, а в остальных? Я давно Акинфеева считаю клоуном. А в остальных?? Это я ещё Японию (ЧМ-2002), Грецию (ЧЕ-2012) и Уэльс (ЧЕ-2016) не вспомнил.

Суть в том, что сборная просирает 90% (минимум) решающих матчей так и останется ею, вне зависимости, от вины какого-то конкретного футболёра.
Зато после турнира будут лапшу в очередной раз на уши вешать, как в этом вью Самедова. Ой, мы чувствовали; ой, мы были уверены; Мы показали отличную игру; Люди повернулись к нам лицом и тому подобную чушь. В 2018 году опять будет проходимая группа, и как всегда в РЕШАЮЩЕМ (последнем в группе) матче опять просрут, когда нужно будет побеждать. Это аксиома. По чьей вине сольют не скажу, я не Ванга, увы.
Регистрация: 7.05.2017
№10 Написал: Академия (Сегодня, 09:53) #
  • 0
  •  (2)
online

если от вас мяч отлетает на приеме на 2-3 метра, пора уже научиться просчитывать угол отскока и принимать возле ворот, вот тогда будет успех
Регистрация: 20.06.2016
№9 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:49) #
  • +3
  •  (5)
online

Сборной не хватало элементарного умения обращаться с мячом. Возможно это из-за волнения и отсутствия опыта больших турниров, но смотрелось все это, как уровень ФНЛ. Многие новые игроки не могут отдать точный пас даже на ровном месте, не то что в борьбе. Ударить по воротам не могут! Чем эти люди занимаются на тренировках? Не получается ударить точно, так оставайся после тренировки и долби пока не научишься. Бей из неудобных положений, тяжело в учении - легко в бою! Глушаков научился ведь, тоже лупил по трибунам раньше.
А уж стабильность ошибок Акинфеева - отдельный разговор. Отсюда и результат.
Регистрация: 28.05.2014
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:48) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Они постоянно уверены, что, Украину, Словению, Израиль, Алжир, Корею а теперь ещё и Мексику обыграют (В РЕШАЮЩИХ МАТЧАХ). На ЧМ к этому списку прибавится минимум одна сборная, а Самедов даст точно такое же интервью.

И теперь вспомни кто был главным героем тех матчей.
Никто иной как "наследник" Яшина.
Или будем спорить про Алжир Корею Мексику? smiley
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:42) #
  • -3
  •  (7)
online

Они постоянно уверены, что, Украину, Словению, Израиль, Алжир, Корею а теперь ещё и Мексику обыграют (В РЕШАЮЩИХ МАТЧАХ). На ЧМ к этому списку прибавится минимум одна сборная, а Самедов даст точно такое же интервью.
Регистрация: 7.05.2017
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:39) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
Когда первый забивали, честного говоря аж рассмеялся, всё думал ну кто нибудь то попадёт в ворота или хотя бы по мячу. А дальше ну если только в стиле Новой Зеландии или Австралии, на кураже, на физике отбегать и закатить ещё дуровой гол. Все осмысленные попытки ловко прерывались Мексиканцами.

Да? Что ты говоришь ослина красносиняя? smiley
А когда пропускали первый и особенно второйпри активной помощи Васина ты не смеялся? Этож плять твои герои на века. Васин Акинфеев smiley
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 09:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Сон расказываю..... присниться же такое
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: prime Пенза (Сегодня, 09:38) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Уверен, разорвали бы Мексику, если бы был нормальный вратарь...
Регистрация: 2.08.2009
№3 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 09:27) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Когда первый забивали, честного говоря аж рассмеялся, всё думал ну кто нибудь то попадёт в ворота или хотя бы по мячу. А дальше ну если только в стиле Новой Зеландии или Австралии, на кураже, на физике отбегать и закатить ещё дуровой гол. Все осмысленные попытки ловко прерывались Мексиканцами.
Регистрация: 10.10.2006
№2 Написал: casabl (Сегодня, 08:54) #
  • +1
  •  (3)

Желание -то было. А как насчёт мастерства?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:43) #
  • +9
  •  (11)
online

то что появилось желание играть было заметно, то что наши игроки на уровень ниже топовых сборных тоже ни для кого ни секрет, но проиграть с огнем в глазах и полным равнодушием - разные вещи, поэтому как бы не было обидно, небольшой прогресс есть...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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