Александр Самедов: мы были уверены, что обыграем Мексику

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов подвел итоги Кубка конфедераций.– Атмосфера на трибунах была потрясающей. А знаете, самое приятное, что мы реально чувствовали поддержку, даже несмотря на поражения. После Португалии стадион благодарил нас, мы тоже старались показать свое уважение – аплодировали трибунам. После Мексики слышали слова поддержки. Но самим было очень больно, как никогда раньше. Считаю, что мы заслуживали выхода в полуфинал.– Это был сильный момент. Вы бы видели, как команда готовилась после Португалии. Мы много общались, говорили друг другу, как хотим победить, настраивались. Была действительно одна настоящая команда. И была уверенность, что мы можем это сделать, что выиграем и пройдем дальше. Когда забили гол, эмоции были невероятные – вот оно, вот то, о чем мы говорили! Сами виноваты. Даже при счете 1:1 были моменты. Мы должны были побеждать, обязаны, и игра шла так, как надо. Но получилось по-другому. Жестокое разочарование.– В том-то и дело, не такое. Одно дело, когда обидно из-за того, что не можешь. А тут было горько потому, что, наоборот, можешь. Мы должны были обыгрывать Мексику.