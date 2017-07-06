СМИ: "Зенит" предлагал "Спортингу" 20 млн евро за Алана Руиса

"Зенит" был заинтересован в услугах нападающего португальского "Спортинга" Алана Руиса, информирует Diario de Noticias.Сообщается, что питерцы сделали клубу из Лиссабона предложение в размере 20 миллионов евро, однако оно не устроило португальскую сторону."Спортинг" назвал цену за 23-летнего аргентинца в размере около 30 миллионов евро. Руисом также интересуется "Ньюкасл".