Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: "Зенит" предлагал "Спортингу" 20 млн евро за Алана Руиса

"Зенит" был заинтересован в услугах нападающего португальского "Спортинга" Алана Руиса, информирует Diario de Noticias.

Сообщается, что питерцы сделали клубу из Лиссабона предложение в размере 20 миллионов евро, однако оно не устроило португальскую сторону.

"Спортинг" назвал цену за 23-летнего аргентинца в размере около 30 миллионов евро. Руисом также интересуется "Ньюкасл".
Теги: Зенит Спортинг Трансферы
Сегодня, 08:29
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 10:21) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FireFox
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
пора заканчивать этот беспредел, когда госкорпарация тратит деньги на частные клубы!!!

Цитата: valerman40
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
как его заканчивать? на беспределе у них все держится.

Цитата: Миша Люберцы
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
пора заканчивать этот беспредел, когда госкорпарация тратит деньги на частные клубы!!!

Там ... На ВЕРХУ ... знают, кому можно доверить - тырить, бюджетные деньги, а кому и нет . За просто так , такое - не бывает... Не в одной стране мира такого нет и не может быть, по своей сути, потому что это - криминал ... Под чутким руководством ... понаехали...

Что надо сделать чтобы до вас обиженных дошло что мы распродали кучу своих игроков в прошлом сезоне. ? Халк был продан за 55 млн евро, Витсель за 18-20 , Гарай в этих же пределах. Пока мы полностью укладываемся в ФФП и эти деньги которые мы тратим сейчас выручены с их продажи а не с госбюджета мля.

А куда делись миллиардов так ... от 4 - 5 долларов , госбюджетных денег за 15 последних лет ? 5 000000000 - зелёных долларов... На что шикуете господа ? ... В нормальном государстве давно бы расстреляли за такую деятельность, причём - публично... Куда деньги народные умыкали - аферисты???..
Регистрация: 10.01.2014
№4 Написал: FireFox Россия (Сегодня, 10:08) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
пора заканчивать этот беспредел, когда госкорпарация тратит деньги на частные клубы!!!

Цитата: valerman40
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
как его заканчивать? на беспределе у них все держится.

Цитата: Миша Люберцы
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
пора заканчивать этот беспредел, когда госкорпарация тратит деньги на частные клубы!!!

Там ... На ВЕРХУ ... знают, кому можно доверить - тырить, бюджетные деньги, а кому и нет . За просто так , такое - не бывает... Не в одной стране мира такого нет и не может быть, по своей сути, потому что это - криминал ... Под чутким руководством ... понаехали...

Что надо сделать чтобы до вас обиженных дошло что мы распродали кучу своих игроков в прошлом сезоне. ? Халк был продан за 55 млн евро, Витсель за 18-20 , Гарай в этих же пределах. Пока мы полностью укладываемся в ФФП и эти деньги которые мы тратим сейчас выручены с их продажи а не с госбюджета мля.
Регистрация: 31.07.2016
№3 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 09:55) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
пора заканчивать этот беспредел, когда госкорпарация тратит деньги на частные клубы!!!

Там ... На ВЕРХУ ... знают, кому можно доверить - тырить, бюджетные деньги, а кому и нет . За просто так , такое - не бывает... Не в одной стране мира такого нет и не может быть, по своей сути, потому что это - криминал ... Под чутким руководством ... понаехали...
Регистрация: 10.01.2014
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:46) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
как его заканчивать? на беспределе у них все держится.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:34) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
пора заканчивать этот беспредел, когда госкорпарация тратит деньги на частные клубы!!!
Регистрация: 23.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.