Александр Самедов: если будет Суперкубок, то я стану полным кавалером российских трофеев

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов оценил игру футболистов красно-белых на Кубке конфедераций.– Денис Глушаков – давно в команде, как и Дима Комбаров. Они, как мне кажется, подтвердили свой уровень и статус. Очень рад за Георгия Джикию. Было пять игр в июне, в четырех он вышел в стартовом составе. Сыграл отлично, я за него рад, это будущее национальной команды, классный центральный защитник с холодной головой. Он провел качественный турнир. А у Илюхи Кутепова все впереди. Это тоже молодой талантливый защитник, на которого большие надежды.– От Джикии.– Поборются Квинси и Федя Смолов.– В моей коллекции этого титула еще нет. Есть три Кубка, победа в чемпионате, а если будет Суперкубок, то я стану полным кавалером российских трофеев, причем, что важно, в составе московского "Спартака"!