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Александр Самедов: если будет Суперкубок, то я стану полным кавалером российских трофеев

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов оценил игру футболистов красно-белых на Кубке конфедераций.

– Денис Глушаков – давно в команде, как и Дима Комбаров. Они, как мне кажется, подтвердили свой уровень и статус. Очень рад за Георгия Джикию. Было пять игр в июне, в четырех он вышел в стартовом составе. Сыграл отлично, я за него рад, это будущее национальной команды, классный центральный защитник с холодной головой. Он провел качественный турнир. А у Илюхи Кутепова все впереди. Это тоже молодой талантливый защитник, на которого большие надежды.

– От кого ждете наибольшего прогресса в сезоне?

– От Джикии.

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Поборются Квинси и Федя Смолов.

– Суперкубок России – битва за трофей или товарищеский матч с красивым призом?

– В моей коллекции этого титула еще нет. Есть три Кубка, победа в чемпионате, а если будет Суперкубок, то я стану полным кавалером российских трофеев, причем, что важно, в составе московского "Спартака"!

СЭ
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 08:55
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№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 09:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Саша удачи тебе!!!
Регистрация: 10.10.2006
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