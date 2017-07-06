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Виталий Мутко: Дзюба и Кокорин входят в расширенный список сборной

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о том, что в сборной России по-прежнему рассчитывают на Артема Дзюбу и Александра Кокорина.

"Я желаю им удачи, они входят в расширенный список кандидатов сборной. Черчесов ответил на вопрос об их поступке, мне к этому добавить нечего.

Дзюба уехал из сборной, потому что не был готов на 100 процентов играть за национальную команду. У него болело колено, он не мог выдерживать нагрузки.

Ему пожелали удачи, ведь здоровье спортсмена – это самое главное. Впереди важный сезон, а чемпионат мира не за горами", – цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 09:26
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(1)
№3 Написал: vit (Сегодня, 10:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
в настолько расширенный.... что их там никуя даже не видно.....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 10:08) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Мутко конечно долбень конкретный.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 09:40) #
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online

уже тошнит от мудко...
Регистрация: 26.04.2017
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