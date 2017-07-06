Агент: у Пепе были предложения от "Ювентуса" и "ПСЖ"

Бывший защитник "Реала" Пепе, перешедший в "Бешикташ", имел предложения от других клубов, сообщил агент Ахмет Булут."Переговоры с "Бешикташем" длились три месяца. "ПСЖ" и "Интер" пытались заполучить Пепе, а "Ювентус" сделал попытку осуществить переход в последнюю минуту, но мы к тому моменту уже были в той точке, когда не могли отказаться от перехода в "Бешикташ", - заявил агент.