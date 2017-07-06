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Константин Сарсания: на днях оформим переход Юсупова в "Ростов"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал, что готовит переход полузащитника Артура Юсупова в "Ростов" на правах аренды.

"В ближайшее время он станет игроком "Ростова". Буквально на днях оформим его переход. Речь идет об аренде, пока на год.

По Новосельцеву решения пока не принято, потому что он чуть пропустил сбор, работал с тренером по физподготовке. Когда команда вернется со сбора, он начнет работать в общей группе, тогда и решим.

Панюков, скорее всего, останется в клубе, будет работать с главной командой, но играть начнет в "Зените-2". Тренерский штаб считает, что ему еще надо доказывать", - цитирует Сарсанию .ТАСС
Теги: Сарсания Зенит Юсупов Трансферы
Сегодня, 09:53
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:11) #
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Гении трансферов - покупают игроков - потом отдают в аренду !!!
Регистрация: 9.09.2016
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