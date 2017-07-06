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"Зенит": не ведем никаких переговоров по Смолову

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг информацию об интересе к нападающему "Краснодара" Федору Смолову.

"Никакой почвы под этим нет, все это из области слухов. Конечно, нам всегда интересны хорошие игроки, но сейчас мы совершенно точно не ведем никаких переговоров и не рассматриваем вариантов обмена.

Уход Кокорина и Дзюбы? Такой вариант мы не рассматриваем", – цитирует Сарсанию ТАСС.
Теги: Зенит Сарсания Смолов Трансферы
Сегодня, 09:59
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№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
про Полоза и Ерохина, за две недели до их перехода Костя тоже самое говрил ))) короче, наводит тень на плетень ))
Регистрация: 23.03.2009
№4 Написал: suvirinimas (Сегодня, 10:50) #
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Зачем он нужен Зениту. Еще бы убрать Дзюбу и все было бы по плану. Манчини умный тренер. При нем он будет сидеть на лавке. Дзюба - это игрок, который вписывается в довоенную схему, при которой следуют тупые навесы в штрафную на удачу. В такой футбол уже давно не играют в мире. В нападении должны быть скоростные, техничные нападающие, способные на дриблинге обойти защитника и ворваться в штрафную и прострелить или самому ударить по воротам. В последнем контрольном матче Манчини сделал эксперимент и поставил центральным нападающим Жулиано. И мне кажется неплохо получилось. А Дзюба-это вчерашний день. Это игрок Амкара, Урала, Ахмата, но не Зенита.
Регистрация: 9.02.2014
№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 10:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
И правильно делают!Дутый игрок и бестолковый!
Регистрация: 24.10.2007
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 10:27) #
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Болеет за:
ЦСКА
Значит верняк, что перейдёт.
Регистрация: 10.10.2006
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 10:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну да, оставляйте "деревяшку" и "труса". Хозяин - барин. Но толку с них всё равно не будет.
Регистрация: 24.09.2013
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