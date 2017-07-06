Джон Терри исполнил песню в честь перехода в "Астон Виллу" (видео)

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри исполнил песню в честь перехода в "Астон Виллу", передает твиттер клуба.Напомним, 36-летний защитник перешел в "Астон Виллу" 3 июля на правах свободного агента.