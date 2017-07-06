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"Зенит" готов расстаться с Эрнани, Маурисио и Молло
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания назвал игроков, с которыми клуб планирует расстаться.
– Мы готовы расстаться с Эрнани, Маурисио и Молло, они об этом знают. По первым двум у нас есть предложения от иностранных клубов, будем их рассматривать, а по Молло, к сожалению, пока ничего нет.
Предложений по Цаллагову тоже пока нет, если появятся, будем рассматривать. Готовы расстаться, потому что у нас на позиции правого защитника – а именно там его видит главный тренер – есть достаточное количество игроков – Игорь Смольников, Александр Анюков, Денис Терентьев.
Мы бы хотели взять еще одного российского игрока, но детали раскрывать пока рано. Иностранцы? Как минимум два-три человека должны к нам присоединиться. Фактически сейчас, кроме Нету, у нас нет ни одного центрального защитника, поэтому нужен, прежде всего, как минимум, один центральный защитник. И еще один нападающий.
Медель был в определенный момент в списках игроков, которые могли бы пополнить клуб. Но потом из списков выбыл. Что касается Мурильо, безусловно, главный тренер хорошо его знает, и он входит не то чтобы в шорт-лист, но в список игроков, которые интересны клубу. Тем более нам нужен центральный защитник.
О Маноласе и Дриусси узнаем в ближайшее время. Сейчас часто в прессе пишут о том, что какой-то игрок отказался от перехода в "Зенит". Например, накануне прочли, что отказался Матия Настасич из "Шальке", а мы с ним даже не разговаривали и вообще не рассматривали его кандидатуру. И таких примеров сколько угодно", - цитирует функционера ТАСС.
– Мы готовы расстаться с Эрнани, Маурисио и Молло, они об этом знают. По первым двум у нас есть предложения от иностранных клубов, будем их рассматривать, а по Молло, к сожалению, пока ничего нет.
Предложений по Цаллагову тоже пока нет, если появятся, будем рассматривать. Готовы расстаться, потому что у нас на позиции правого защитника – а именно там его видит главный тренер – есть достаточное количество игроков – Игорь Смольников, Александр Анюков, Денис Терентьев.
Мы бы хотели взять еще одного российского игрока, но детали раскрывать пока рано. Иностранцы? Как минимум два-три человека должны к нам присоединиться. Фактически сейчас, кроме Нету, у нас нет ни одного центрального защитника, поэтому нужен, прежде всего, как минимум, один центральный защитник. И еще один нападающий.
Медель был в определенный момент в списках игроков, которые могли бы пополнить клуб. Но потом из списков выбыл. Что касается Мурильо, безусловно, главный тренер хорошо его знает, и он входит не то чтобы в шорт-лист, но в список игроков, которые интересны клубу. Тем более нам нужен центральный защитник.
О Маноласе и Дриусси узнаем в ближайшее время. Сейчас часто в прессе пишут о том, что какой-то игрок отказался от перехода в "Зенит". Например, накануне прочли, что отказался Матия Настасич из "Шальке", а мы с ним даже не разговаривали и вообще не рассматривали его кандидатуру. И таких примеров сколько угодно", - цитирует функционера ТАСС.
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