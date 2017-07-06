"Барселона" намерена продлить контракты с Жераром Пике и Серхи Роберто

В планы "Барселоны" входит продление контрактов с защитником Жераром Пике и полузащитником Серхи Роберто, информирует Mundo Deportivo.Действующие соглашения игроков рассчитаны до лета 2019 года, однако в каталонском клубе не хотят ждать окончания срока. Переговоры с важными для команды игроками могут начаться со стартом нового сезона.