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"Барселона" намерена продлить контракты с Жераром Пике и Серхи Роберто

В планы "Барселоны" входит продление контрактов с защитником Жераром Пике и полузащитником Серхи Роберто, информирует Mundo Deportivo.

Действующие соглашения игроков рассчитаны до лета 2019 года, однако в каталонском клубе не хотят ждать окончания срока. Переговоры с важными для команды игроками могут начаться со стартом нового сезона.
Теги: Барселона
Сегодня, 11:36
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