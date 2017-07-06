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Виктор Гончаренко: не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех болячек (видео)
Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над румынским "Вииторулом" (4:2) на сборе в Австрии.
– Если говорить по счёту, во втором тайме мы забили больше. Но в первом тоже было много острых моментов. Очень хороший спарринг, довольно интенсивный, много прессинга с нашей стороны и со стороны соперника. Многие тактические моменты понравились.
Плюс приехали сборники, играли Головин и Васин. Не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех своих болячек и разнообразил нашу игру. Когда Дзагоев, Головин и Витинью на поле – сразу улучшается контроль, мы приближаем игру к штрафной соперника. У них очень хорошее взаимопонимание. Нам надо ещё провести одну игру в таком же ритме, чтобы хорошо подойти к сезону.
– Осталось всего несколько дней до окончания сбора. Команда добилась большого прогресса?
– Даже когда мы уступали в счёте, у меня не было разочарования. Бывает, что даже победные матчи не приносят удовольствия, а бывает наоборот – даже уступая в счёте, ты доволен игрой. Только сезон покажет, насколько мы готовы. Но то, как мы действуем в матчах, внушает оптимизм.
ПФК ЦСКА
– Если говорить по счёту, во втором тайме мы забили больше. Но в первом тоже было много острых моментов. Очень хороший спарринг, довольно интенсивный, много прессинга с нашей стороны и со стороны соперника. Многие тактические моменты понравились.
Плюс приехали сборники, играли Головин и Васин. Не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех своих болячек и разнообразил нашу игру. Когда Дзагоев, Головин и Витинью на поле – сразу улучшается контроль, мы приближаем игру к штрафной соперника. У них очень хорошее взаимопонимание. Нам надо ещё провести одну игру в таком же ритме, чтобы хорошо подойти к сезону.
– Осталось всего несколько дней до окончания сбора. Команда добилась большого прогресса?
– Даже когда мы уступали в счёте, у меня не было разочарования. Бывает, что даже победные матчи не приносят удовольствия, а бывает наоборот – даже уступая в счёте, ты доволен игрой. Только сезон покажет, насколько мы готовы. Но то, как мы действуем в матчах, внушает оптимизм.
ПФК ЦСКА
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