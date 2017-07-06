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Виктор Гончаренко: не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех болячек (видео)

Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над румынским "Вииторулом" (4:2) на сборе в Австрии.

– Если говорить по счёту, во втором тайме мы забили больше. Но в первом тоже было много острых моментов. Очень хороший спарринг, довольно интенсивный, много прессинга с нашей стороны и со стороны соперника. Многие тактические моменты понравились.

Плюс приехали сборники, играли Головин и Васин. Не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех своих болячек и разнообразил нашу игру. Когда Дзагоев, Головин и Витинью на поле – сразу улучшается контроль, мы приближаем игру к штрафной соперника. У них очень хорошее взаимопонимание. Нам надо ещё провести одну игру в таком же ритме, чтобы хорошо подойти к сезону.

– Осталось всего несколько дней до окончания сбора. Команда добилась большого прогресса?

– Даже когда мы уступали в счёте, у меня не было разочарования. Бывает, что даже победные матчи не приносят удовольствия, а бывает наоборот – даже уступая в счёте, ты доволен игрой. Только сезон покажет, насколько мы готовы. Но то, как мы действуем в матчах, внушает оптимизм.



ПФК ЦСКА
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 11:52
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(0)
№3 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 12:46) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья Дзаге пора уже дерби играть в оптимальных составах.
Регистрация: 29.05.2017
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 12:27) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Дзага очень нужен, а игра и правда радует


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:06) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
ох не говори гоп...но хочется в это верить


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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