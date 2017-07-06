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Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 63-го на 62-е место в рейтинге ФИФА, сообщает официальный сайт организации.

Рейтинг ФИФА:

1. (3) Германия — 1609 очка
2. (1) Бразилия — 1603
3. (2) Аргентина — 1413
4. (8) Португалия — 1332
5. (9) Швейцария — 1329
6. (10) Польша — 1319
7. (4) Чили — 1250
8. (5) Колумбия — 1208
9. (6) Франция — 1199
10. (7) Бельгия — 1194

62. (63) Россия — 590
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:55
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(2)
№10 Написал: РоМаХаЯ Иркутск родной мой (Сегодня, 14:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Sergeevich,
Ловко ты Тёма пошутил.


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ФК БАЙКАЛ, ФК ЗЕНИТ и наша сборная.
Регистрация: 17.06.2011
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
прорыв прям, мудко и черчесу по медали


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:08) #
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В прошлый раз поднимались с 62 на 63, а теперь наоборот blush
Регистрация: 26.09.2015
№7 Написал: Serg (Сегодня, 13:07) #
  • -1
  •  (1)

Ну всё, хана Германии и Бразилии, ещё пара побед и мы их скинем...


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Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:40) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мутко сверлит в пиджаке дырку под орден.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: grisha (Сегодня, 12:27) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Викторис
УРА 63 на 62 поднялись - год прошел удачно для сборной России


Это временный успех
Скорее мы сравняемся с Тимбукту, чем поднимемся до Зимбабве )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Викторис (Сегодня, 12:22) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
УРА 63 на 62 поднялись - год прошел удачно для сборной России laughing
Регистрация: 8.04.2017
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 12:11) #
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  •  (5)

капля никотина,
При чем тут наша сборная и ЧМ?
То что мы в очередной раз опозоримся (даже не смотря на домашний ЧМ) сомнений практически нет. Но вот турнир должен пройти супер.
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:03) #
  • -5
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Песдец - Стасик остается. Кривая вверх пошла.

Если серьезно - запомните примету - если Стас остается - ЧМ у нас не будет или будет бойкот, чума, тотальные дисквалификации и все такое, если берут туркмена - значит все будет более-менее нормально.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 12:00) #
  • +1
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Прорыв под стать тренеру!


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
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