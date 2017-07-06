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Нобель Арустамян: "Краснодар" готов обменять Смолова на Кокорина и доплату в 10 млн евро

Телекомментатор Нобель Арустамян поделился инсайдом по поводу возможного перехода нападающего "Краснодара" Федора Смолова в "Зенит".

"По моим данным, "Зенит" и "Краснодар" обсуждают трансфер Смолова. "Зенит" сделал предложение, один из вариантов - обмен на Кокорина и Молло.

"Краснодар" хочет только Кокорина и доплаты в 10 млн евро. Стороны взяли паузу в переговорах", - написал Арустамян в твиттере.
Теги: Арустамян Смолов Зенит Трансферы
Сегодня, 12:23
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№30 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Opioman
Обмен Смолова на Кокорина - это просто сказка какая-то. Спихнем это гавно и получим футболиста. пусть и за 10 лямов

Это будет катастрофа, единственного толкового футболиста сборной перед ЧМ загубите как обычно
Регистрация: 2.02.2012
№29 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да пускай Федя переходит.. как футболист закончится очень очень быстро


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№28 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AndNow60
Да не отдаст Галицкий Смолова в Спартак даже за 30 лямов, неужели не понятно...


а как на счёт "ПРОДАТЬ"?...отдают голубым..как Дзю. отдали..наширмача..
Регистрация: 6.09.2013
№27 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да не отдаст Галицкий Смолова в Спартак даже за 30 лямов, неужели не понятно...


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№26 Написал: Батька (Сегодня, 14:17) #
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online

Цитата: Opioman
Обмен Смолова на Кокорина - это просто сказка какая-то. Спихнем это гавно и получим футболиста. пусть и за 10 лямов (списать Коко в утиль все равно дороже стоит)

smile через пару месяцев Смолов таким же гомном станет у вас как кокоша !!
Регистрация: 9.09.2016
№25 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 14:07) #
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Цитата: mongolor
"ЗЕНИТ": НЕ ВЕДЕМ НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ПО СМОЛОВУ
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг информацию об интересе к нападающему "Краснодара" Федору Смолову.


ага:
«Нам приписывают очень много игроков. Ерохиным и Полозом мы не интересуемся», – сказал Сарсания.


Обмен Смолова на Кокорина - это просто сказка какая-то. Спихнем это гавно и получим футболиста. пусть и за 10 лямов (списать Коко в утиль все равно дороже стоит)


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№24 Написал: EMDM (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Федя, ни в коем случае не переходи туда, сгниешь...
Регистрация: 24.04.2008
№23 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 13:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
"ЗЕНИТ": НЕ ВЕДЕМ НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ПО СМОЛОВУ
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг информацию об интересе к нападающему "Краснодара" Федору Смолову.

"Никакой почвы под этим нет, все это из области слухов. Конечно, нам всегда интересны хорошие игроки, но сейчас мы совершенно точно не ведем никаких переговоров и не рассматриваем вариантов обмена.
Регистрация: 24.04.2009
№22 Написал: Батька (Сегодня, 13:31) #
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online

Цитата: Дмитрий Греков
а почему Спартаку продавали за 30млн?

Галицкий обиженка .... за какого то мальца =)) которого в Спартак забрали у армяна этого из под носу laughing
Регистрация: 9.09.2016
№21 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 13:29) #
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Болеет за:
«Химки»
Вот м'ля пустобрёх
Регистрация: 14.09.2010
№20 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:22) #
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Болеет за:
«Кубань»
А Кокорина поставили в известность, что он должен будет пересмотреть уменьшение своей лички раза в два?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№19 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 13:19) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Еще не один из последних инсайдов Арустамяна не сбылся. Пустомеля.
Регистрация: 10.09.2012
№18 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:16) #
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online

Это было бы топовым трансфером для сбг, а если ещё и Юсупова туда впарят за компанию именно в Краснодар, буду их селекционную службу намного больше уважать.
Регистрация: 7.05.2017
№17 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 13:15) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Готовы взять Гавнорина себе, лишь бы Смолов Спартаку не достался smile
Регистрация: 11.06.2016
№16 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 13:10) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Тоттенхэм»
"Краснодар" хочет только Кокорина "
Пиндец...Кокорина еще кто-то хочет???
Регистрация: 16.05.2015
№15 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 13:06) #
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Цитата: Дмитрий Греков
safonas,
а почему Спартаку продавали за 30млн?

Ну как писали что готовы были уступить федора гораздо дешевле,но спартак увёл кого то из под носа и краснодар назначил только за 30 лямов.
Регистрация: 3.02.2015
№14 Написал: Дмитрий Греков (Сегодня, 12:59) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
safonas,
а почему Спартаку продавали за 30млн?
Регистрация: 26.09.2015
№13 Написал: safonas (Сегодня, 12:57) #
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  •  (2)

Цитата: Дмитрий Греков
от сюда вывод цена за Кокорина 20млн?????????

5, за Смолова 15шку хотят


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№12 Написал: Дмитрий Греков (Сегодня, 12:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
от сюда вывод цена за Кокорина 20млн?????????
Регистрация: 26.09.2015
№11 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:54) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ох инсайдер наш)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№10 Написал: suvirinimas (Сегодня, 12:45) #
  • +3
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Цитата: grisha
Цитата: suvirinimas
Дзюбу нужно сбагрить из Зенита

НИКАГДА !!!!
Хотя бы потому, что он вас дрючил, дрючит - и БУДЕТ ДРЮЧИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Твой любимый дрючила может дрючить только в туалете, а не на поле.
Регистрация: 9.02.2014
№9 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: prime
А что Галитский будет платить Кокорину так же как Зенит?

в Магните будет работать
Регистрация: 27.08.2008
№8 Написал: prime Пенза (Сегодня, 12:36) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А что Галитский будет платить Кокорину так же как Зенит?
Регистрация: 2.08.2009
№7 Написал: vit (Сегодня, 12:34) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Но Смолов не топ-игрок

витек ты тоже совсем не топ юзер....
Цитата: zen-it
Просто лучший паспортист.

а ты... просто лучший муDак на этом сайте....


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:34) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
где-то далеко-далеко на краю света в заснеженной июльской Москве в тесной и душной квартирке скрючился над старинным ноутбуком маленький армянин, которого назвали в честь научной премии.
Он знал- одноименная премия ему не светит, но ему так хотелось славы !
Критически оглядывая себя в зеркале он так же понимал, что путь в спорт, на войну или в космос ему был закрыт.
Поэтому он искал славу Предсказателя.
Он сочинял новый инсайд.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: grisha (Сегодня, 12:33) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
Дзюбу нужно сбагрить из Зенита

НИКАГДА !!!!
Хотя бы потому, что он вас дрючил, дрючит - и БУДЕТ ДРЮЧИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: suvirinimas (Сегодня, 12:31) #
  • -3
  •  (5)

Да не Кокорина, а Дзюбу нужно сбагрить из Зенита. Это же абсолютный ноль, и это кажется очень быстро понял Манчини.
Регистрация: 9.02.2014
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:30) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Если это так то было бы хорошо! Но Смолов не топ-игрок. Просто лучший паспортист.
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 12:28) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Викторис
Да Кокорин даром никому не нужен

соглашусь.. но надо проявлять чудеса маркетинга и втюхивать это бревно
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: Викторис (Сегодня, 12:27) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Да Кокорин даром никому не нужен
Регистрация: 8.04.2017
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