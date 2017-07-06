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Георгий Джикия: "Спартак" подойдет к игре за Суперкубок в отличном состоянии
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о состоянии команды перед игрой за Суперкубок России против "Локомотива". Встреча состоится 14 июля.
"У нас на подготовку для "Локомотива" еще есть время, это не считанные дни, так что, я думаю, всё будет отлично. Команда подойдёт в отличном состоянии.
Адаптация в "Спартаке" у меня уже давно прошла, еще по ходу прошлого сезона. С нетерпением ждем первой игры, мы все хотим уже поскорее начать играть", - передает слова Джикии пресс-служба красно-белых.
"У нас на подготовку для "Локомотива" еще есть время, это не считанные дни, так что, я думаю, всё будет отлично. Команда подойдёт в отличном состоянии.
Адаптация в "Спартаке" у меня уже давно прошла, еще по ходу прошлого сезона. С нетерпением ждем первой игры, мы все хотим уже поскорее начать играть", - передает слова Джикии пресс-служба красно-белых.
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