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Георгий Джикия: "Спартак" подойдет к игре за Суперкубок в отличном состоянии

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о состоянии команды перед игрой за Суперкубок России против "Локомотива". Встреча состоится 14 июля.

"У нас на подготовку для "Локомотива" еще есть время, это не считанные дни, так что, я думаю, всё будет отлично. Команда подойдёт в отличном состоянии.

Адаптация в "Спартаке" у меня уже давно прошла, еще по ходу прошлого сезона. С нетерпением ждем первой игры, мы все хотим уже поскорее начать играть", - передает слова Джикии пресс-служба красно-белых.
Теги: Спартак Джикия
Сегодня, 12:32
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№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нужен Суперкубок.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 12:34) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Жора, забей пожалуйста!
Регистрация: 20.04.2017
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