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Зоран Тошич: спасибо за прекрасные семь лет в ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич попрощался с клубом и болельщиками.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это было очень важно для меня. Все вместе проделали большую работу, выиграли много трофеев и принесли радость любимому клубу.

Спасибо за прекрасные семь лет. ЦСКА всегда будет первым", - написал сербский хавбек в Инстаграме.
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 12:57
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3
(0)
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:20) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зоран Мужик,Гинер-ГАВНО
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Valar (Сегодня, 13:53) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо за всё и успехов в дальнейшем !!!


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№1 Написал: Руслан Сергеев (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (3)

Спасибо тебе!
Регистрация: 13.05.2016
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