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Александр Самедов: фактически Лига чемпионов для "Спартака" начинается с Суперкубка

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказал мнение по поводу предстоящего участия в Лиге чемпионов.

– Как думаете, в нынешнем составе команда готова к Лиге чемпионов?

– Отвечать на такой вопрос – не в моей компетенции. Есть обойма футболистов, есть наигранный состав. Кто будет в команде, тот и выйдет на поле. Могу сказать точно – отдаваться за «Спартак» готовы все. Остальное – дело руководства и тренерского штаба.

– Что ждете от Лиги чемпионов?

– Ну, начнем с того, что это будет моя первая Лига чемпионов. Чемпионаты мира и Европы были, Кубок конфедераций был, а вот на клубном уровне такой турнир предстоит впервые. Это, конечно, мотивирует. Сейчас важно сразу поймать ритм, обеспечить хороший старт. Фактически Лига чемпионов для нас начинается с Суперкубка. Есть шанс создать себе настроение на первые туры. А там уже дойдем до Лиги чемпионов. Понятно, что это высочайший уровень, лучший клубный турнир в мире. Соперников загадывать не буду – в любом случае с кем-то из топов придется сыграть, а то и с двумя. А то и с тремя!

– «Спартак» в первой корзине.

– Вторая тоже будет очень хорошей, так что не переживайте, сильных соперников на нас хватит! – цитирует Самедова "СЭ".
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 12:59
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8
(2)
№8 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:19) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Trucha
фактически можно в ней не участвовать,зачем позориться smirk

вы и не участвуете
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: grisha (Сегодня, 13:56) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
Раз уж стали чемпионами - будем играть!

Ах, графф, остафьте ети глупости! ))))))))))))))))
10 лямов уже сняли за участие - остальное для лохов - пусть пыжатся за сраные кубки )))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:48) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Trucha
фактически можно в ней не участвовать,зачем позориться

Радуйтесь что в этот раз позориться будете не вы с цска, отдыхайте наслаждайтесь
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:31) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: ajax101
для Спартака все соперники в ЛЧ сильные

А не попробовать ли вам свои силы в Попеа Новой Говнеи ?
Может и получится второе место )))))))))))))
Иначе - шестое место в группе четырёх команд обеспечнно )))))))))


Летать далеко. Раз уж стали чемпионами - будем играть!

Цитата: Trucha
фактически можно в ней не участвовать,зачем позориться smirk


Дело ваше - не играйте, ах ну да, вы и не играете...
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: Лидер (Сегодня, 13:22) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Суперкубок - не турнир, а выставочный матч.
Цитата: Trucha
фактически можно в ней не участвовать,зачем позориться

Ну вот поэтому вы в ней и не участвуете - вам Андерлехтов за глаза.
Цитата: grisha
А не попробовать ли вам свои силы в Попеа

Оставим попеа - питерским Передасам. Пусть дальше попеи обживают


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: grisha (Сегодня, 13:18) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
для Спартака все соперники в ЛЧ сильные

А не попробовать ли вам свои силы в Попеа Новой Говнеи ?
Может и получится второе место )))))))))))))
Иначе - шестое место в группе четырёх команд обеспечнно )))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Trucha (Сегодня, 13:16) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
фактически можно в ней не участвовать,зачем позориться smirk
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:08) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Увы, для Спартака все соперники в ЛЧ сильные.
Регистрация: 14.04.2008
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