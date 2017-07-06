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Александр Самедов: фактически Лига чемпионов для "Спартака" начинается с Суперкубка
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказал мнение по поводу предстоящего участия в Лиге чемпионов.
– Как думаете, в нынешнем составе команда готова к Лиге чемпионов?
– Отвечать на такой вопрос – не в моей компетенции. Есть обойма футболистов, есть наигранный состав. Кто будет в команде, тот и выйдет на поле. Могу сказать точно – отдаваться за «Спартак» готовы все. Остальное – дело руководства и тренерского штаба.
– Что ждете от Лиги чемпионов?
– Ну, начнем с того, что это будет моя первая Лига чемпионов. Чемпионаты мира и Европы были, Кубок конфедераций был, а вот на клубном уровне такой турнир предстоит впервые. Это, конечно, мотивирует. Сейчас важно сразу поймать ритм, обеспечить хороший старт. Фактически Лига чемпионов для нас начинается с Суперкубка. Есть шанс создать себе настроение на первые туры. А там уже дойдем до Лиги чемпионов. Понятно, что это высочайший уровень, лучший клубный турнир в мире. Соперников загадывать не буду – в любом случае с кем-то из топов придется сыграть, а то и с двумя. А то и с тремя!
– «Спартак» в первой корзине.
– Вторая тоже будет очень хорошей, так что не переживайте, сильных соперников на нас хватит! – цитирует Самедова "СЭ".
– Как думаете, в нынешнем составе команда готова к Лиге чемпионов?
– Отвечать на такой вопрос – не в моей компетенции. Есть обойма футболистов, есть наигранный состав. Кто будет в команде, тот и выйдет на поле. Могу сказать точно – отдаваться за «Спартак» готовы все. Остальное – дело руководства и тренерского штаба.
– Что ждете от Лиги чемпионов?
– Ну, начнем с того, что это будет моя первая Лига чемпионов. Чемпионаты мира и Европы были, Кубок конфедераций был, а вот на клубном уровне такой турнир предстоит впервые. Это, конечно, мотивирует. Сейчас важно сразу поймать ритм, обеспечить хороший старт. Фактически Лига чемпионов для нас начинается с Суперкубка. Есть шанс создать себе настроение на первые туры. А там уже дойдем до Лиги чемпионов. Понятно, что это высочайший уровень, лучший клубный турнир в мире. Соперников загадывать не буду – в любом случае с кем-то из топов придется сыграть, а то и с двумя. А то и с тремя!
– «Спартак» в первой корзине.
– Вторая тоже будет очень хорошей, так что не переживайте, сильных соперников на нас хватит! – цитирует Самедова "СЭ".
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