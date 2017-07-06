Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Киберфутбол официально признан видом спорта

Министерство спорта Российской Федерации официально признало новую дисциплину футбола – интерактивный футбол. Приказ Министерства №?502 от 09.06.2017 вступил в силу 6 июля.

"Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола (интерактивного футбола) дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег.

От лица РФС хочу выразить искреннюю благодарность президенту РФС и исполкому РФС за плодотворную кропотливую работу и за активное участие в содействии становления новой дисциплины, также выражаем благодарность ФИФА за поддержку этого начинания.

Кроме того, хотелось бы отметить вклад в развитие киберфутбола руководства РФПЛ, которое выразилось в организации и проведении нескольких турниров по данной дисциплине. Отдельную благодарность РФС выражает реализовавшей данный проект экспертно-рабочей группе, в состав которой входили Всеволод Рожков, Никита Федоров, Артур Чохели. РФС уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по интерактивному футболу (киберфутболу).

Развитие новой дисциплины предполагается в активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России. Также в рамках Комитета РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по интерактивному футболу, чья работа будет направлена на развитие новой дисциплины", - сказал генеральный директор РФС Александр Алаев.

РФС
Сегодня, 13:25
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Михфайт и бои без правил на компе надо тоже признать.
Регистрация: 10.09.2012
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Maks1980
А резиновая женщина признана настоящей женщиной


она не Резиновая- она Гуммивумен !

теперь на очереди в Спорт -виртуальная тяжёлая атлетика.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
А резиновая женщина признана настоящей женщиной
Регистрация: 20.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.