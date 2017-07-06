Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:45
Мехмета Шолля отстранили от работы на КК-2017 за отказ обсуждать проблему допинга в России (5)
Мехмета Шолля отстранили от работы на КК-2017 за отказ обсуждать проблему допинга в России (5)
11:52
Виктор Гончаренко: не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех болячек (видео) (3)
Виктор Гончаренко: не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех болячек (видео) (3)
10:59
Александр Егоров: это мой шанс показать, что я могу быть не только арбитром, но и хорошим чиновником (4)
Александр Егоров: это мой шанс показать, что я могу быть не только арбитром, но и хорошим чиновником (4)
Вчера 23:43
Станислав Черчесов: не согласен, что Акинфеева сглазили (8)
Станислав Черчесов: не согласен, что Акинфеева сглазили (8)
Вчера 23:38
Юрий Семин: надеюсь, что Сычев потом присоединится к нам (3)
Юрий Семин: надеюсь, что Сычев потом присоединится к нам (3)
Вчера 23:28
Анатолий Мещеряков: настроены на то, чтобы в команде играло как можно больше своих воспитанников высокого уровня
Анатолий Мещеряков: настроены на то, чтобы в команде играло как можно больше своих воспитанников высокого уровня
Вчера 23:21
Хави Гарсия: предложений от "Бордо" не было (1)
Хави Гарсия: предложений от "Бордо" не было (1)
Вчера 22:44
Диего Симеоне хочет видеть в "Атлетико" Фабиньо
Диего Симеоне хочет видеть в "Атлетико" Фабиньо
Вчера 22:13
"Галатасарай" заинтересован в услугах Луиша Нету (4)
"Галатасарай" заинтересован в услугах Луиша Нету (4)
Киберфутбол официально признан видом спорта
Министерство спорта Российской Федерации официально признало новую дисциплину футбола – интерактивный футбол. Приказ Министерства №?502 от 09.06.2017 вступил в силу 6 июля.
"Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола (интерактивного футбола) дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег.
От лица РФС хочу выразить искреннюю благодарность президенту РФС и исполкому РФС за плодотворную кропотливую работу и за активное участие в содействии становления новой дисциплины, также выражаем благодарность ФИФА за поддержку этого начинания.
Кроме того, хотелось бы отметить вклад в развитие киберфутбола руководства РФПЛ, которое выразилось в организации и проведении нескольких турниров по данной дисциплине. Отдельную благодарность РФС выражает реализовавшей данный проект экспертно-рабочей группе, в состав которой входили Всеволод Рожков, Никита Федоров, Артур Чохели. РФС уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по интерактивному футболу (киберфутболу).
Развитие новой дисциплины предполагается в активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России. Также в рамках Комитета РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по интерактивному футболу, чья работа будет направлена на развитие новой дисциплины", - сказал генеральный директор РФС Александр Алаев.
РФС
"Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола (интерактивного футбола) дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег.
От лица РФС хочу выразить искреннюю благодарность президенту РФС и исполкому РФС за плодотворную кропотливую работу и за активное участие в содействии становления новой дисциплины, также выражаем благодарность ФИФА за поддержку этого начинания.
Кроме того, хотелось бы отметить вклад в развитие киберфутбола руководства РФПЛ, которое выразилось в организации и проведении нескольких турниров по данной дисциплине. Отдельную благодарность РФС выражает реализовавшей данный проект экспертно-рабочей группе, в состав которой входили Всеволод Рожков, Никита Федоров, Артур Чохели. РФС уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по интерактивному футболу (киберфутболу).
Развитие новой дисциплины предполагается в активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России. Также в рамках Комитета РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по интерактивному футболу, чья работа будет направлена на развитие новой дисциплины", - сказал генеральный директор РФС Александр Алаев.
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.