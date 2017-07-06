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Агент Александра Кокорина: продолжайте обсуждать, я вам ничего не скажу

Кирилл Логинов, агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина, высказался относительно возможного обмена футболиста на игрока "Краснодара" Федора Смолова и денежную компенсацию.

– Страна застыла в ожидании. Будет ли обмен? Все обсуждают.
– Продолжайте обсуждать, если вам нечем заняться. Я ничего не скажу, – цитирует агента "СЭ".
Теги: Кокорин Трансферы
Сегодня, 13:42
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№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пошла вода горячая..... значит решиться вопрос
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
а кто-то обсуждает?вы там сами только высеры в сми и делаете, что читать уже задолбало все о нем


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Лидер (Сегодня, 14:25) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прям разогнался Галицкий платить Топорену 2,5 ляма евро laughing И Топорен ему навстречу летит: "Галицкий, у меня еще год контракта, играть не надо, возьми меня на пониженую зарплату пахать как Папа Карло!"


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пошли вы оба нах
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 13:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
да мы и сами скоро узнаем stuck_out_tongue
Регистрация: 27.08.2008
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