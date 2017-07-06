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Мехмета Шолля отстранили от работы на КК-2017 за отказ обсуждать проблему допинга в России

Телеканал ARD отстранил экс-игрока "Баварии", а ныне телевизионного эксперта, Мехмета Шолля от работы на Кубке конфедераций за отказ обсуждать проблему допинга в российском футболе, передает "Советский спорт" со ссылкой на газету Welt.

Согласно источнику, ARD планировал выпустить большой материал на эту тему перед полуфинальным матчем между сборными Португалии и Чили с комментариями Шолля, который до этого работал экспертом в студии на матчах турнира. Однако Шолль отказался комментировать тему допинга в российском футболе и рассчитывал сосредоточиться на обсуждении игры сборной Германии. Из-за этого у эксперта и руководства канала возник конфликт, и он был отстранен от эфира.

Напомним, ранее британское издание The Mail on Sunday сообщило, что все игроки сборной России на чемпионате мира 2014 года подозреваются в применении допинга.
Сегодня, 13:45
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№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец,настоящий мужик,а у нас Орлов своих же коллег поливает
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:19) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ранее был моим любимым игроком (наравне с Дель Пьеро)
и я очень рад, что он с мозгами и не лезет в такие подлые темы


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: EMDM
Смешно, я бы понял наши там бегали без устали и всех выиграли...
А так... какая разница с допингом или без... все равно не вышли из группы даже...
Допинг должен помогать в чем-то, а иначе целесообразность его использования ставится под сомнение...

а что вы хотели? там женщины главенствуют, истерика по поводу и без прилагается


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:58) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: EMDM
Допинг должен помогать в чем-то, а иначе целесообразность его использования ставится под сомнение.


поэтому и обвинения в применении допинга вообще-то тоже должны иметь хоть какую-то смысловую основу.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: EMDM (Сегодня, 13:55) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Напомним, ранее британское издание The Mail on Sunday сообщило, что все игроки сборной России на чемпионате мира 2014 года подозреваются в применении допинга.

Смешно, я бы понял наши там бегали без устали и всех выиграли...
А так... какая разница с допингом или без... все равно не вышли из группы даже...
Допинг должен помогать в чем-то, а иначе целесообразность его использования ставится под сомнение...
Регистрация: 24.04.2008
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