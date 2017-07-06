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Директор "Томи": надеемся, что 7 июля снимем запрет на регистрацию новичков

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов, что томский клуб планирует в ближайшее время снять запрет на регистрацию игроков.

"Мы рассчитывали, что 5 июня будет заседание Палаты по разрешению споров. К сожалению, оно будет только 7 июля. Надеемся, что на этом заседании и откроем нашу заявку на регистрацию новых игроков. Клуб делает все шаги для этого.

В заявке "Томи" сейчас всего девять молодых футболистов и один опытный Анте Пульич. Конечно, нам очень нужно усиление. Пока не готов называть конкретные фамилии", - цитирует Кудряшова "Чемпионат".
Теги: Томь
Сегодня, 13:57
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