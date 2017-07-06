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"СКА-Хабаровск" намерен арендовать защитника "Уфы" Александра Пуцко

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов сообщил, что клуб арендует защитника "Уфы" Александра Пуцко.

"Действительно мы планируем арендовать центрального защитника "Уфы" Александра Пуцко. Завтра он прилетит к команде и подпишет трудовой договор.

До этого момента официально ничего не хочется говорить, ведь всякое может быть. Надеюсь, никаких проблем не будет, и Александр продолжит карьеру у нас. Мы уже две недели ведём переговоры по этому футболисту", - цитирует Флегонтова "Чемпионат".
Теги: СКА-Хабаровск Трансферы
Сегодня, 14:10
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