Опрос:

Новости партнеров

"СКА-Хабаровск" планирует провести все домашние матчи на своем стадионе

Генеральный директор хабаровского СКА Олег Флегонтов рассказал о готовности стадиона имени Ленина принять матч первого тура чемпионата России с "Зенитом".

– На каком этапе укладка нового газона? Успеваете закончить к 7 июля, как планировали?

– Да, идем по графику. Сегодня завершили вклейку разметки. Сегодня в ночь начнем разбрасывать кварцевый песок и гранулят. Должны завершить все завтра в первой половине дня. Завтра приезжает специалист, который будет тестировать наш газон. Так что мы идем по графику.

– А как обстоят дела с освещением?

– Мы привлекли светильники со стадионов региона. Естественно, что они немного разнородные, но необходимое освещение дают. С освещением я особых проблем у нас не вижу. Понятное дело, что оно у нас не такого уровня, как на "Открытии" или "Казань Арене", но оно у нас с немецкими светильниками и отвечает всем требованиям, которые предъявляются к стадионом первой. К 10 августа мы планируем установить то освещение, которое будет у нас стоять постоянно.

– Когда ждете комиссию РФПЛ?

– Эту лучше спросить в РФПЛ. По регламенту она должна приехать к нам не позднее чем за 10 дней до начала чемпионата. Но мы постоянно на связи и с представителями премьер-лиги, и представителями РФС. Ежедневно мы отправляем им фотоотчеты по тем замечаниям, которые у них были.

– То есть "Зенит" вы планируете принять у себя?

– У нас эта однозначная задача стояла всегда. Мы планируем все игры сезона провести в Хабаровске, чтобы жители региона увидели лучшие команды России. Да, у нас есть мелкие недочеты, но мы планируем их исправить. И после этого законно получить первую категорию для нашего стадиона имени Ленина, – цитирует Флегонтова "СЭ".
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:37
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 16:52) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Нет,так не пойдёт. Зинка против. Давайте один матч первого круга на Петровиче,второй - на Крестовском. Уфа знает как правильно делать.


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.