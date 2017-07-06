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"СКА-Хабаровск" планирует провести все домашние матчи на своем стадионе
Генеральный директор хабаровского СКА Олег Флегонтов рассказал о готовности стадиона имени Ленина принять матч первого тура чемпионата России с "Зенитом".
– На каком этапе укладка нового газона? Успеваете закончить к 7 июля, как планировали?
– Да, идем по графику. Сегодня завершили вклейку разметки. Сегодня в ночь начнем разбрасывать кварцевый песок и гранулят. Должны завершить все завтра в первой половине дня. Завтра приезжает специалист, который будет тестировать наш газон. Так что мы идем по графику.
– А как обстоят дела с освещением?
– Мы привлекли светильники со стадионов региона. Естественно, что они немного разнородные, но необходимое освещение дают. С освещением я особых проблем у нас не вижу. Понятное дело, что оно у нас не такого уровня, как на "Открытии" или "Казань Арене", но оно у нас с немецкими светильниками и отвечает всем требованиям, которые предъявляются к стадионом первой. К 10 августа мы планируем установить то освещение, которое будет у нас стоять постоянно.
– Когда ждете комиссию РФПЛ?
– Эту лучше спросить в РФПЛ. По регламенту она должна приехать к нам не позднее чем за 10 дней до начала чемпионата. Но мы постоянно на связи и с представителями премьер-лиги, и представителями РФС. Ежедневно мы отправляем им фотоотчеты по тем замечаниям, которые у них были.
– То есть "Зенит" вы планируете принять у себя?
– У нас эта однозначная задача стояла всегда. Мы планируем все игры сезона провести в Хабаровске, чтобы жители региона увидели лучшие команды России. Да, у нас есть мелкие недочеты, но мы планируем их исправить. И после этого законно получить первую категорию для нашего стадиона имени Ленина, – цитирует Флегонтова "СЭ".
– На каком этапе укладка нового газона? Успеваете закончить к 7 июля, как планировали?
– Да, идем по графику. Сегодня завершили вклейку разметки. Сегодня в ночь начнем разбрасывать кварцевый песок и гранулят. Должны завершить все завтра в первой половине дня. Завтра приезжает специалист, который будет тестировать наш газон. Так что мы идем по графику.
– А как обстоят дела с освещением?
– Мы привлекли светильники со стадионов региона. Естественно, что они немного разнородные, но необходимое освещение дают. С освещением я особых проблем у нас не вижу. Понятное дело, что оно у нас не такого уровня, как на "Открытии" или "Казань Арене", но оно у нас с немецкими светильниками и отвечает всем требованиям, которые предъявляются к стадионом первой. К 10 августа мы планируем установить то освещение, которое будет у нас стоять постоянно.
– Когда ждете комиссию РФПЛ?
– Эту лучше спросить в РФПЛ. По регламенту она должна приехать к нам не позднее чем за 10 дней до начала чемпионата. Но мы постоянно на связи и с представителями премьер-лиги, и представителями РФС. Ежедневно мы отправляем им фотоотчеты по тем замечаниям, которые у них были.
– То есть "Зенит" вы планируете принять у себя?
– У нас эта однозначная задача стояла всегда. Мы планируем все игры сезона провести в Хабаровске, чтобы жители региона увидели лучшие команды России. Да, у нас есть мелкие недочеты, но мы планируем их исправить. И после этого законно получить первую категорию для нашего стадиона имени Ленина, – цитирует Флегонтова "СЭ".
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