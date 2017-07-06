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Регламент ФИФА позволит Юрию Жиркову сыграть в первом матче на ЧМ-2018
Полузащитник сборной России Юрий Жирков, получивший красную карточку в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики, не пропустит следующий матч на Чемпионате мира-2018, если будет участвовать в турнире.
Об этом сообщили в ФИФА, сославшись на пункт в регламенте.
"Если представитель команды участвует в финальных соревнованиях как один из членов страны-организатора, то дисквалификация из-за удаления должна быть перенесена на следующий товарищеский матч сборной", - сообщили в ФИФА.
Чемпионат
Об этом сообщили в ФИФА, сославшись на пункт в регламенте.
"Если представитель команды участвует в финальных соревнованиях как один из членов страны-организатора, то дисквалификация из-за удаления должна быть перенесена на следующий товарищеский матч сборной", - сообщили в ФИФА.
Чемпионат
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