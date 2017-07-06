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Регламент ФИФА позволит Юрию Жиркову сыграть в первом матче на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Юрий Жирков, получивший красную карточку в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики, не пропустит следующий матч на Чемпионате мира-2018, если будет участвовать в турнире.

Об этом сообщили в ФИФА, сославшись на пункт в регламенте.

"Если представитель команды участвует в финальных соревнованиях как один из членов страны-организатора, то дисквалификация из-за удаления должна быть перенесена на следующий товарищеский матч сборной", - сообщили в ФИФА.

Чемпионат
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 15:44
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№1 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
во как
Регистрация: 3.02.2011
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