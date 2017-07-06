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Педро Обианг продолжит выступать за "Вест Хэм"

Полузащитник Педро Обианг продолжит выступать за "Вест Хэм".

Клуб на своем официальном сайте объявил о заключении нового соглашение с испанским футболистом до 2022 года.

25-летний Обианг выступает за "Вест Хэм" с лета 2015 года.
Теги: Вест Хэм
Сегодня, 16:48
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