Полузащитник Педро Обианг продолжит выступать за "Вест Хэм".Клуб на своем официальном сайте объявил о заключении нового соглашение с испанским футболистом до 2022 года.25-летний Обианг выступает за "Вест Хэм" с лета 2015 года.