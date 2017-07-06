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Жерар Пике: игра с Месси - это лучший опыт

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал продление контракта каталонского клуба с нападающим Лионелем Месси.

"Игра с Месси - это лучший опыт. Работать с ним в течение стольких лет - это замечательно. Мы выиграли много чего вместе, и я надеюсь, что он останется с нами еще на много сезонов", - цитирует Пике официальный сайт клуба.
Теги: Пике Месси Барселона
Сегодня, 17:17
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