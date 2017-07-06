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Виталий Мутко: лимита "10+15" не будет, в заявке будет меньше легионеров

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о том, как с сезона-2018/19 изменится лимит на легионеров в чемпионате России.

"Любая страна, когда у неё есть проблемы, начинает с лимита. Он у нас не жёсткий сейчас, жёсткий в Китае. Надо начинать реформы в футболе. За год игроки не растут, реформам нужно минимум 7-8 лет. Нам нужно выбрать 50 академий, дать методику, материальную базу и тренеров. Необходимо защитить этих игроков. Сегодня у наших клубов есть школы, но они просто откупаются.

Вот у "Спартака" есть школа, на которую они тратят $ 9 млн в год. Есть Давыдов, но лучше поставить Зе Луиша. А Давыдов никогда не станет сильнее, если ему не доверяют.

Что касается лимита, то президент России Владимир Путин уже сказал позицию государства, её надо выполнять. Лимит изменится, но пока не скажу как. Будет 25 человек в заявке. 10 легионеров плюс 15 россиян не будет. Легионеров будет меньше в заявке. Известно всё будет в сентябре", — цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко
Сегодня, 18:34
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27
(8)
№27 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 20:27) #
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online

ты мутко до сезона должен решать. команды сейчас подписывают игроков. а так конечно будет как всегда. сборная годами омолаживается.результатов нет. клубы в тоске от твоих реформ. молодежь исскуственно выкормленная по нулям
Регистрация: 9.04.2017
№26 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 20:26) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
кажется рыба почти догнила....ожидаемсъ


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006
№25 Написал: anonymous (Сегодня, 20:00) #
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online

Цитата: GS
anonymous,
Головин, Зобнин, Джикия, Лунев, Кутепов, Миранчук (это те, кто в сборной), еще Караваева можно вспомнить. Кроме Головина все остальные росли в командах, которые за самый верх не боролись (Спартак был на спаде). Головин пробился наверх в ЦСКА, потому что у них были проблемы с финансами и травмами. Иначе повторил бы судьбу Самодина/Салугина.

да Джикия ещё вроде старается, Лунев, Кутепов, а тем более Миранчук пока тёмный лес, а Караваев пока не был "убит" деньгами. ИМХО
Регистрация: 8.01.2017
№24 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
ПИЗДОБОЛ (мне пофиг на модеров но и они меня в этом поддержа)т
Регистрация: 3.02.2011
№23 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
5+20 видимо
чтобы окончательно добить российский футбол
Что касается лимита, то президент России Владимир Путин уже сказал позицию государства, её надо выполнять.

Путин бывший футболист? Тренер? Хотя бы футбольный комментатор? Не? Так хули ты, подпездышь, на него оглядываешь? Шалава подзаборная...Нормальный мужик делает что должен, и будь что будет, а не оглядывается на ничего не понимающих в футболе властьпридержащих.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№22 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:46) #
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anonymous,
Головин, Зобнин, Джикия, Лунев, Кутепов, Миранчук (это те, кто в сборной), еще Караваева можно вспомнить. Кроме Головина все остальные росли в командах, которые за самый верх не боролись (Спартак был на спаде). Головин пробился наверх в ЦСКА, потому что у них были проблемы с финансами и травмами. Иначе повторил бы судьбу Самодина/Салугина.
Регистрация: 22.09.2009
№21 Написал: anonymous (Сегодня, 19:30) #
  • +1
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online

Цитата: GS
Цитата: anonymous
ну если нет у нас талантов и не предвидится

Дело не в том, что нет талантов, а в том, что нет инфраструктуры с командами 2-3-го плана, которые живут за счет доращивания и перепродажи талантов.

не согласен, кто у нас появился за последнее время из талантов? Головин, Зобнин только показывают игру и к чему то стремятся и то не факт, что это продолжится, деньги нашим игрокам очень хорошо в голову дают, а тут одна причина лимит
Регистрация: 8.01.2017
№20 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:27) #
  • +2
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Болеет за:
«Ростов»
Мутко - дно, но, к сожалению, он человек Путина, поэтому - "своих не бросаем"!
Регистрация: 18.03.2013
№19 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:25) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Какая нахер реформа? В чем реформа. где реформа, кто её видел - как концпцию? у этого му.дака же 7 пятниц на неделе...
Регистрация: 24.09.2013
№18 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:19) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: anonymous
ну если нет у нас талантов и не предвидится

Дело не в том, что нет талантов, а в том, что нет инфраструктуры с командами 2-3-го плана, которые живут за счет доращивания и перепродажи талантов.
Регистрация: 22.09.2009
№17 Написал: kurbath тула (Сегодня, 19:18) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мля когда сборная обосралась ,нашелся придурок петицию о роспуске нахерачил-ну неужели сейчас ни кто не может создать такую же петицию,но только об отсранении Мудка от спорта
ну сил мля уже ни каких нет -он же выродок,дебил ***
Регистрация: 20.11.2015
№16 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 19:15) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Дебил, бл##дь.(с)


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№15 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 19:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
5+20 и ниибет


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У нас есть царь пушка,которая не стреляет,царь колокол который не звонит и царь стадион, на котором невозможно играть
Регистрация: 4.05.2015
№14 Написал: grisha (Сегодня, 19:11) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Путин никогда не давал никаких указов на это ,а просто выразил свое мнение ,на предложение главы Краснодарского края , который явно умом не отличается

Только перед этим главе было приказано выразить своё мнение, одобренное политбюро и лично дорогим и любимым и глава выразил одобренное барином мнение - иначе теперь не бывает
Регистрация: 19.04.2017
№13 Написал: Hitman (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
отлично Леонтьич,еще закон о запрете финансирования гос компаний в футболе примите и будет нашему футболу счастье и глоток свежего воздуха,школы и академии нужно строить,а не только у бабушек на греков и латинасов сшибать ,легионеры нужны,но качественные и за разумный ценник,а не с тройной переплатой обрушая трансферный рынок и строить всю инфраструктуру на капиталы частных владельцев и инвестиций,а не как Питерскую арену превратили в гигантскую кормушку и распил бюджетных денег и построили курам на смех
Регистрация: 20.04.2017
№12 Написал: anonymous (Сегодня, 19:09) #
  • +2
  •  (10)
online

Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Мудко тупорыл, Путин никогда не давал никаких указов на это ,а просто выразил свое мнение ,на предложение главы Краснодарского края , который явно умом не отличается.Это он предложил запретить легионеров млять.Мудко вонючий баран до сих пор куйню несет ,убийца росс.футбола.

Путину вообще то и на футбол и на страну как то покуй
Регистрация: 8.01.2017
№11 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 19:04) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Мудко тупорыл, Путин никогда не давал никаких указов на это ,а просто выразил свое мнение ,на предложение главы Краснодарского края , который явно умом не отличается.Это он предложил запретить легионеров млять.Мудко вонючий баран до сих пор куйню несет ,убийца росс.футбола.
Регистрация: 15.06.2016
№10 Написал: debil (Сегодня, 18:56) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Лидер
Засланец Миллера в футболе,

Строитель новых "Васюков",

Любой каприз монаршей воли,

Он тут же выполнить готов.

Каприз а какое мнение у вас на это кресло многие готовы
исполнить государев указ..
За рифму прошу извинить пивко на даче
Регистрация: 30.06.2016
№9 Написал: anonymous (Сегодня, 18:53) #
  • +5
  •  (5)
online

ну если нет у нас талантов и не предвидится после появления лимита, куда уж хуже он хочет сделать? чтобы вообще в лч не играли?
Регистрация: 8.01.2017
№8 Написал: grisha (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Скоро наравне с Китаем на мундиали ездить будем

До Китая нам теперь только раком, увы ! (((
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:49) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль ты не в Китае министр,вот там бы давно расстреляли за хищение и воровство.Давай-давай комбайнер рули.Скоро наравне с Китаем на мундиали ездить будем раз лет в сто,зато футбол будет суперинтересным.С каждой стороны по 11 деревянных.Сказочный дол..Так интересно будет)Просто закачаешься)Давыдова даже если ставить ему никогда не быть ЗЕ луишем.О здоровой конкуренции он и не слышал,что мешало Давыдову проявить себя в Спартаке2 и арендах?Когда он наконец в тюрягу сядет ?Каждый новый глава РФС хуже прошлого.А я то думал Колосков был дауном,да по сравнению с Мудко он гений от футбола.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 18:46) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
За год игроки не растут, реформам нужно минимум 7-8 лет.

Так то, что мы сейчас имеем, это же его реформа 7-8 летней давности! satisfied
Просто отвечать по её результатам он не может, так как держится за стул. Рыба гниет с головы. Конкуренции нет, ни на поле, ни в верхах, результат закономерен. rage
Регистрация: 14.03.2009
№5 Написал: grisha (Сегодня, 18:46) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
Засланец Миллера в футболе,

Не ту фамилию вставил - не порти стих ))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Лидер (Сегодня, 18:44) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Засланец Миллера в футболе,

Строитель новых "Васюков",

Любой каприз монаршей воли,

Он тут же выполнить готов.


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Сегодня, 18:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну когда же ты сдохнешь?
Регистрация: 21.06.2017
№2 Написал: grisha (Сегодня, 18:41) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Опять загадками заговорил!

Никаких загадок, всё ясно написано выше - как барин повелит, так и будет !
А то, что барин кретин - дело десятое для холопа
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:38) #
  • +3
  •  (3)

Опять загадками заговорил! Ну млять такой он таинственный куда ломитьс smiley я!
Регистрация: 11.04.2016
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