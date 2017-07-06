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Артём Дзюба не забывает веселиться во время тренировочного сбора (видео)

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба на сборе питерской команды в Австрии показал свое умение чеканить маленьким шариком.

"Важная новость: Артём Дзюба сегодня тренировался по индивидуальной программе", - говорится в твиттере "Зенита".

Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 20:11
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(2)
№7 Написал: grisha (Сегодня, 20:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Мастер!

Ещё надо, что бы Артёмка мяч между рюмок на полу в комнате провёл - тогда цены ему не будет )))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: Лидер (Сегодня, 20:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Надо срочно переписать регламент - в футбол играть только маленьким шариком, а то Бздюбе неудобно
Цитата: metric
Цитата: Ziggy
колени болят только в сборной.

только рядом с усатым начинает болеть

Рядом с Усатым он вечно на коленях стоит?

Цитата: Blessing
Мастер!

Сантехник! joy


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:29) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мастер! relieved


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: metric Питер (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
колени болят только в сборной.


только рядом с усатым начинает болеть

Цитата: ajax101
Видео Черчесову;
- ну возьмите меня!
вот как я умею!


Все равно не возьму stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 26.03.2008
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:24) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
колени болят только в сборной.

у некоторых говорят аллергия на усатых баранов...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:20) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Супер-Коленимэн. Супер- способность - колени болят только в сборной.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Видео Черчесову;
- ну возьмите меня!
вот как я умею!
Регистрация: 14.04.2008
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