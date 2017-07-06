Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

ЦСКА - самый сыгранный клуб Европы

ЦСКА стал самым сыгранным клубом Европы по версии исследовательского центра CIES Football Observatory.

В качестве главного фактора учитывалось среднее количество сезонов, проведенных каждым игроком команды в основном составе. У армейцев этот показатель равняется 6,28.

На втором месте – шведский "Норчепинг" (5,34 сезона). Замыкает первую тройку "Барселона" (4,97).
Теги: ЦСКА
Сегодня, 20:46
Напечатать
7
(2)
№7 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Честный
Цитата: Hitman
заменили слово пенсионный и древний на слово сыгранный,так как в защите одним и тем же составом много лет играют,подсластили пилюльку осликам,а так да все верно

Это не мешало вас нагибать периодически на протяжении 15 лет)
Особенно памятен матч в Луже 5:1,когда болела отвернулись от команды или 4:0 на Закрытие арене)))


Один из любимых матчей, тогда даже Джанер забил. Да много хороших матчей было. Когда в десятиром 3-1 отымели, Рахимич ещё голевую на Вагнера выдал.
Регистрация: 10.10.2006
№6 Написал: Лидер (Сегодня, 22:37) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Честный
Это не мешало

Что, живете нафталином? Ну давай про историю - сколько у вас побед в чемпионатах, ногебатель? А у кого самая длинная победная серия в дерби? Ногебайся дальше! Нюхай пыль, неудачник


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№5 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 22:27) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Hitman
заменили слово пенсионный и древний на слово сыгранный,так как в защите одним и тем же составом много лет играют,подсластили пилюльку осликам,а так да все верно

Это не мешало вас нагибать периодически на протяжении 15 лет)
Особенно памятен матч в Луже 5:1,когда болела отвернулись от команды или 4:0 на Закрытие арене)))
Регистрация: 1.06.2017
№4 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:20) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Свинорылым всё плохо, мы за четыре года 3 раза чемпионы, а им всё не так. У самих человек 11 сменилось в защите, и всё равно у нас плохая команда, ну чтож за уроды люди
Регистрация: 10.10.2006
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 21:04) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
заменили слово пенсионный и древний на слово сыгранный,так как в защите одним и тем же составом много лет играют,подсластили пилюльку осликам,а так да все верно
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:04) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Там даже гостевая называется "пески". Чего уж там про пенсионеров тамошних говорить smiley
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 20:56) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так хренли... Там даже улицу песком не посыпают - просто выпускают защиту на прогулку smile


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.