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"Краснодар" одержал победу над "Марибором"

"Краснодар" в контрольном матче одержал победу над "Марибором".

Товарищеский матч

"Краснодар" - "Марибор" 2:0

Голы: Классон, 8, 52

"Краснодар": Синицын, Рамирес, Гранквист (К), Мартынович, Янбаев, Каборе, (Уткин, 75), Жигулёв, Перейра, Классон, Жоаозиньо, (Сулейманов, 75), Комличенко

Предупреждения: Каборе, 55, Сулейманов, 81, Мартынович, 82
Теги: Краснодар Марибор
Сегодня, 21:25
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