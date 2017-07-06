Гаэль Клиши проведет переговоры с клубом "Истанбул ББ"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Гаэль Клиши прибыл в Турцию, где пройдут переговоры с представителями местного клуба "Истанбул ББ", передает L'Equipe.Сообщается, что француз подпишет с клубом контракт на 3 года с зарплатой в 3 млн евро за сезон.