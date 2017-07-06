Четырех игроков бразильского клуба уволили за видео с мастурбацией в раздевалке

Бразильский клуб "Гуачо" уволил четверых футболистов за неподобающее поведение в раздевалке команды, сообщает 101greatgoals.Один из игроков снял на видео, как трое других занимаются в раздевалке мастурбацией.Ситуацию прокомментировал президент клуба Жилмар Россо."Когда я включил видео, то немедленно его остановил. Это отвратительно. Вне рабочего времени мы ничего не можем поделать с этой ситуацией. Если они хотят веселиться, пить, это их проблемы.Наш клуб не является хранителем морали и хороших манер. Но снять это видео было очень неправильно", - сказал Россо.