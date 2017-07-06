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Четырех игроков бразильского клуба уволили за видео с мастурбацией в раздевалке
Бразильский клуб "Гуачо" уволил четверых футболистов за неподобающее поведение в раздевалке команды, сообщает 101greatgoals.
Один из игроков снял на видео, как трое других занимаются в раздевалке мастурбацией.
Ситуацию прокомментировал президент клуба Жилмар Россо.
"Когда я включил видео, то немедленно его остановил. Это отвратительно. Вне рабочего времени мы ничего не можем поделать с этой ситуацией. Если они хотят веселиться, пить, это их проблемы.
Наш клуб не является хранителем морали и хороших манер. Но снять это видео было очень неправильно", - сказал Россо.
Видео 18+
Один из игроков снял на видео, как трое других занимаются в раздевалке мастурбацией.
Ситуацию прокомментировал президент клуба Жилмар Россо.
"Когда я включил видео, то немедленно его остановил. Это отвратительно. Вне рабочего времени мы ничего не можем поделать с этой ситуацией. Если они хотят веселиться, пить, это их проблемы.
Наш клуб не является хранителем морали и хороших манер. Но снять это видео было очень неправильно", - сказал Россо.
Видео 18+
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