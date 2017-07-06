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Четырех игроков бразильского клуба уволили за видео с мастурбацией в раздевалке

Бразильский клуб "Гуачо" уволил четверых футболистов за неподобающее поведение в раздевалке команды, сообщает 101greatgoals.

Один из игроков снял на видео, как трое других занимаются в раздевалке мастурбацией.

Ситуацию прокомментировал президент клуба Жилмар Россо.

"Когда я включил видео, то немедленно его остановил. Это отвратительно. Вне рабочего времени мы ничего не можем поделать с этой ситуацией. Если они хотят веселиться, пить, это их проблемы.

Наш клуб не является хранителем морали и хороших манер. Но снять это видео было очень неправильно", - сказал Россо.

Видео 18+
Вчера, 23:34
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№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 01:03) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
*** товарищи


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:45) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Кокоша помогает разогреться партнерам по Синиту.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Старый Друх Город-Герой Ленинград (Вчера, 23:44) #
  • +1
  •  (1)

Прославились дебилы.
Регистрация: 17.08.2007
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