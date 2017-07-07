Леон Горецка попал в сферу интересов "Реала"

Полузащитник "Шальке 04" Леон Горецка может стать игроком мадридского "Реала", информирует La Sexta.Мадридский клуб планирует встретиться с агентом 22-летнего игрока Йоргом Нойбауэром. При этом отмечается, что мадридцы, скорее всего, предпочтут заполучить Горецку бесплатно следующим летом, когда истечет его контракт с "Шальке".