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Леон Горецка попал в сферу интересов "Реала"

Полузащитник "Шальке 04" Леон Горецка может стать игроком мадридского "Реала", информирует La Sexta.

Мадридский клуб планирует встретиться с агентом 22-летнего игрока Йоргом Нойбауэром. При этом отмечается, что мадридцы, скорее всего, предпочтут заполучить Горецку бесплатно следующим летом, когда истечет его контракт с "Шальке".
Теги: Шальке Реал Трансферы
Сегодня, 02:28
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