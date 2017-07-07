Марк-Андре Тер Штеген: "Реал" заслужил чемпионство в прошлом сезоне

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген подвел итоги выступлению своей команды в прошлом сезоне."Барселона" по итогам минувшего сезона в чемпионате Испании заняла второе место."Мы cмогли поднять над головами еще один кубок Испании - в третий раз подряд за время моего нахождения в клубе, а также Суперкубок в начале сезона. Тем не менее, мы проиграли чемпионат, уступив три очка очень сильному сопернику. В конце концов, они заслужил это", - цитирует 25-летнего вратаря Mubdo Deportivo.