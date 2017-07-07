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Квинси Промес: кто станет лучшим бомбардиром? Наверное, пришло мое время

Лидер "Спартака" Квинси Промес сказал, что в предстоящем сезоне намерен стать лучшим бомбардиром премьер-лиги.

– От кого ждете наибольшего прогресса в этом году?

– От Джикии. Думаю, он может стать действительно важным игроком для команды.

– Самедов так же сказал.

– Правда? Круто.

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Наверное, пришло мое время. Хотя и так немало забиваю. Играю вингера, приходил вообще полузащитником. Но я не против побороться. При этом, если предложат обменять все личные призы на один командный, без колебаний соглашусь. Комплимент уже одно то, что люди требуют от меня голов.

– Закончите фразу. "В следующем году я..."

– ...хочу стать чемпионом, пройти далеко в Лиге чемпионов и, раз уж так просите, стать лучшим бомбардиром!

СЭ
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 08:36
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(0)
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 08:42) #
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online

Жигулёв из Краснодара забьёт больше.
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 08:41) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жги Антоха!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 08:39) #
  • -2
  •  (2)
online

будет соревноваться с другим спартаковцем, со Смоловым
Регистрация: 20.04.2016
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