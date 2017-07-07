Квинси Промес: кто станет лучшим бомбардиром? Наверное, пришло мое время

Лидер "Спартака" Квинси Промес сказал, что в предстоящем сезоне намерен стать лучшим бомбардиром премьер-лиги.– От Джикии. Думаю, он может стать действительно важным игроком для команды.– Правда? Круто.– Наверное, пришло мое время. Хотя и так немало забиваю. Играю вингера, приходил вообще полузащитником. Но я не против побороться. При этом, если предложат обменять все личные призы на один командный, без колебаний соглашусь. Комплимент уже одно то, что люди требуют от меня голов.– ...хочу стать чемпионом, пройти далеко в Лиге чемпионов и, раз уж так просите, стать лучшим бомбардиром!