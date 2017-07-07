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Квинси Промес: кто станет лучшим бомбардиром? Наверное, пришло мое время
Лидер "Спартака" Квинси Промес сказал, что в предстоящем сезоне намерен стать лучшим бомбардиром премьер-лиги.
– От кого ждете наибольшего прогресса в этом году?
– От Джикии. Думаю, он может стать действительно важным игроком для команды.
– Самедов так же сказал.
– Правда? Круто.
– Кто станет лучшим бомбардиром?
– Наверное, пришло мое время. Хотя и так немало забиваю. Играю вингера, приходил вообще полузащитником. Но я не против побороться. При этом, если предложат обменять все личные призы на один командный, без колебаний соглашусь. Комплимент уже одно то, что люди требуют от меня голов.
– Закончите фразу. "В следующем году я..."
– ...хочу стать чемпионом, пройти далеко в Лиге чемпионов и, раз уж так просите, стать лучшим бомбардиром!
СЭ
– От кого ждете наибольшего прогресса в этом году?
– От Джикии. Думаю, он может стать действительно важным игроком для команды.
– Самедов так же сказал.
– Правда? Круто.
– Кто станет лучшим бомбардиром?
– Наверное, пришло мое время. Хотя и так немало забиваю. Играю вингера, приходил вообще полузащитником. Но я не против побороться. При этом, если предложат обменять все личные призы на один командный, без колебаний соглашусь. Комплимент уже одно то, что люди требуют от меня голов.
– Закончите фразу. "В следующем году я..."
– ...хочу стать чемпионом, пройти далеко в Лиге чемпионов и, раз уж так просите, стать лучшим бомбардиром!
СЭ
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