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Марсель Десайи: сборная России на адреналине домашнего ЧМ может переиграть бразильцев, французов

Экс-защитник сборной Франции Марсель Десайи высказал мнение о сборной России на Кубке конфедераций.

"Сборной России еще много надо работать над коллективной игрой. У нас была в 1998 году настоящая команда, правда, нам посчастливилось иметь в ней Зинедина Зидана. У вас нет Зидана, так что ваша сила должна быть в коллективной игре.

Было бы интересно увидеть сюрприз от сборной России на чемпионате мира, но ей еще надо прибавлять в командной игре, хотя динамика есть. Я сам выступал на домашнем чемпионате мира и знаю, какой адреналин игрокам это дает.

Думаю, россияне могут воспользоваться этим адреналином и переиграть тех же бразильцев, немцев, французов, испанцев, португальцев", – цитирует Десайи ТАСС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 08:41
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