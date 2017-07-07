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"Реал" оценивает Альваро Морату в 90 млн евро

Руководство "Реала" требует за своего нападающего Альваро Морату не менее €90 млн, информирует AS.

Из этой суммы €80 млн "Реал" хочет получить сразу и еще €10 млн – в качестве бонусов за успехи футболиста в клубе, в который он перейдет. В услугах Мораты в первую очередь заинтересован "Манчестер Юнайтед".

В "Королевском клубе" довольны игрой футболиста сборной Испании и не видят большой необходимости расставаться с ним. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан уже говорил Морате, что рассчитывает на него, обещая ему большую по сравнению с минувшим сезоном игровую практику. По просьбе игрока клуб согласился вести переговоры о его продаже, однако идти на уступки не намерен.

Газета.ru
Сегодня, 08:59
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:04) #
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Цитата: Батька
окуеть лавочника за 90 лямов ))

в реале такие лавочники


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:10) #
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окуеть лавочника за 90 лямов ))
Регистрация: 9.09.2016
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