"Реал" оценивает Альваро Морату в 90 млн евро

Руководство "Реала" требует за своего нападающего Альваро Морату не менее €90 млн, информирует AS.Из этой суммы €80 млн "Реал" хочет получить сразу и еще €10 млн – в качестве бонусов за успехи футболиста в клубе, в который он перейдет. В услугах Мораты в первую очередь заинтересован "Манчестер Юнайтед".В "Королевском клубе" довольны игрой футболиста сборной Испании и не видят большой необходимости расставаться с ним. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан уже говорил Морате, что рассчитывает на него, обещая ему большую по сравнению с минувшим сезоном игровую практику. По просьбе игрока клуб согласился вести переговоры о его продаже, однако идти на уступки не намерен.