"Зенит" пошутил над песней Николаса Ломбертса (видео)

Новичок "Остенде" Николас Ломбертс спел песню в качестве новичка "Остенде". Экс-игрок "Зенита" выбрал хит группы The Killers "Mr Brightside".Пресс-служба питерцев не оставила незамеченным выступление Ломбертса, предложив ему: "Нико, подмигни два раза, если тебе нужна помощь".