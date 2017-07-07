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"Зенит" пошутил над песней Николаса Ломбертса (видео)

Новичок "Остенде" Николас Ломбертс спел песню в качестве новичка "Остенде". Экс-игрок "Зенита" выбрал хит группы The Killers "Mr Brightside".

Пресс-служба питерцев не оставила незамеченным выступление Ломбертса, предложив ему: "Нико, подмигни два раза, если тебе нужна помощь".

ВИДЕО - здесь
Теги: Зенит Ломбертс
Сегодня, 09:14
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