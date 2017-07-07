Юрай Куцка перейдет из "Милана" в "Трабзонспор"

Полузащитник "Милана" Юрай Куцка перейдет в "Трабзонспор", известил официальный сайт турецкого клуба.По неофициальной информации, сумма трансфера составит € 6 млн. Ранее СМИ сообщили, что Куцка еще находится в расположении "Милана", но клубы практически согласовали его переход.