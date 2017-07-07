Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Канищев: не знаю, какое шило в одно место нужно Кокорину, чтобы он проснулся

Бывший футболист "Зенита" Александр Канищев прокомментировал приход в петербургский клуб Александра Ерохина и Дмитрия Полоза из "Ростова".

"Сложно сказать, может, они и заиграют в Питере на постоянной основе, но скорее их переход в "Зенит" - это ослабление конкурентов. Тот же Ерохин чего добился в "Ростове"? Ну а что касается сборной, то Ерохин играет в ней потому, что более опытных и мастеровитых футболистов у нас нет.

Есть Смолов, который постоянно в основе национальной команды. Есть Ерохин, выходящий на замену… Таков уровень сегодняшней сборной России, в которой собраны в основном игроки калибра Ерохина. Но у меня есть сомнение, что он готов для больших свершений.

Полоз - это вряд ли прямая конкуренция Артёму Дзюбе, он не играет на позиции Артема. Александру Кокорину - да, будет конкурентом. Но я надеюсь, что последний когда-нибудь проснётся.

Правда, не знаю, какое шило в одно место с учётом зарплаты, получаемой в "Зените", и выдаваемых авансов нужно для него найти. Причём Кокорин может играть и давать результат. Просто надо разбудить парня", - цитирует Канищева "Спорт уик-энд".
Теги: Зенит
Сегодня, 10:42
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:23) #
  • 0
  •  (2)
online

Шило? Отбойный молоток уже не поможет. Клизмы и в ФНЛ.
Регистрация: 26.05.2012
№1 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 10:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Дайте уже доиграть на расслабоне парню, ну в лом ему "тащить", не все ж герои))
Регистрация: 2.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.