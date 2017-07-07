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Губернатор: Самара должна стать одной из футбольных столиц страны

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отметил важность возвращения "Крыльев Советов" в РФПЛ после вылета в прошлом сезоне.

"Мы должны взять на себя всю ответственность за предстоящий сезон. "Крылья" должны порадовать самарских болельщиков и игрой, и результатом.

Для Самары клуб имеет очень большое значение. Со временем Самара должна стать одной из футбольных столиц страны. Город и команда заслужили", - цитирует Меркушкина "Волга Ньюс".
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 10:59
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