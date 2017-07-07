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Константин Сарсания: условия, на которых Смолов может оказаться в "Зените", нам не подходят

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал об интересе к нападающему "Краснодара" Фёдору Смолову.

"Переговоры между "Зенитом" и Смоловым не велись, но Смолов находился в нашей сфере интересов, был в шорт-листе. Это не говорит о том, что мы обязательно должны остановиться на Смолове. Составляется целый список игроков, которые могут подойти нам на этой позиции. И Фёдор – лишь один из этого списка.

Дальше вступают в силу различные условия. Мы просто узнавали ситуацию по игроку. Это работа любого спортивного директора. Мы не вели никаких переговоров - поэтому говорить о том, что кто-то кому-то отказал, не имеет смысла. Мы с ним не разговаривали, даже не делали предложения, чтобы он нам отказал. Также и мы не отказывали, потому что не было официального контакта. Я как спортивный директор выполнял свою работу, узнавал, что возможно по Смолову.

Какими были условия перехода Смолова? Этого я не могу сказать. У нас были контакты, я знал какие есть возможности. Нас они либо не устроили, либо игрок с другими возможностями нас в этот момент больше привлекал.

Если резюмировать: на текущий момент игрок с такими качествами, как у Смолова, и русским паспортом "Зениту" интересен. Но, условия, на которых он может оказаться в "Зените", нам не подходят", - цитирует Сарсанию "Чемпионат".
Теги: Сарсания Смолов Зенит Трансферы
Сегодня, 11:17
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№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 11:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
эх отсосанья отсосанья.. Федя хочет играть в лиге чемпионов! и где гарантии что вы попадете туда на следующий год?

Боже ты мой! Кто это про ЛЧ то заговорил?
Раз в 16ть лет стрельнули и все что ты мля. Ты лучше посмотри в каком году и на какой позиции спартак играл в ЛЧ. И сравни с Зенитом, и сразу же опустишься на землю.
Надоже как вас прет...
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
эх отсосанья отсосанья.. Федя хочет играть в лиге чемпионов! и где гарантии что вы попадете туда на следующий год?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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