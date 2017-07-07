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Виктор Гончаренко: благодарим Тошича за то, что он доставлял удовольствие своей игрой

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поблагодарил полузащитника Зорана Тошича, который покинул армейский клуб.

"Хотелось бы от себя и команды поблагодарить Зорана Тошича за то время, которое он у нас провел. Зоран доставил нам много эмоций, был полезен своей игрой, своими забитыми мячами для команды. Помним забитый гол "Локомотиву", который принес команде чемпионство.

Семь лет – это достаточно длительный срок, но все в жизни имеет начало и конец. Мы, к сожалению, расстаемся, жизнь идет дальше, и благодарим Зорана за то, что он доставлял удовольствие своей игрой", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Теги: Гончаренко Тошич ЦСКА
Сегодня, 11:50
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№2 Написал: Hitman (Сегодня, 13:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
БЛАГОДАРИМ ТОШИЧА ЗА ТО, ЧТО ОН ДОСТАВЛЯЛ УДОВОЛЬСТВИЕ СВОЕЙ ИГРОЙ

а теперь гуляй Зоран на все четыре стороны,не прощального матча тебе,никакого памятного автомобиля ,спасибо на хлеб не намажешь,не отмоетесь теперь вместе с Гинером своими дежурными фразами под копирку

Цитата: Лечащий Врач
.....но теперь он нам нах не нужен-добавил ГТ

в цска это нормальная практика,пока здоровый и полон сил нужен,как только приболел или постарел,сразу пошел на фиг и все якобы по "обоюдному" согласию",вот поэтому и сидят в долгах как в шелках)
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
.....но теперь он нам нах не нужен-добавил ГТ


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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