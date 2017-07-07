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"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Уэйна Руни в "Эвертон" бесплатно

Нападающий "Манчестер Юнайтед" готов отпустить нападающего Уэйном Руни в "Эвертон", информирует Daily Mail. При этом манкунианцы не намерены требовать компенсации.

Также сообщается, что трансфер Руни не будет считаться частью сделки по переходу нападающего "ирисок" Ромелу Лукаку в стан "МЮ".
Теги: Руни Эвертон Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:58
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4
(1)
№4 Написал: Buiser812 (Сегодня, 13:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Именно так с легендой и должны поступить, отпустить бесплатно туда, откуда он начал карьеру.
Он своего добился- рекорд Боби Чарльтона побил, можно уходить.
Уважение таким игрокам


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:35) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
мы ему з.п только на майках отобьем)))

Зачем это Федуну? еще одно чемпионство купит, и понесете ему бабосики. дешевле будет
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:21) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Поматросили и бросили, назыаается.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:12) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
может в Спартак и тоже бесплатно.. kissing_heart мы ему з.п только на майках отобьем)))


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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