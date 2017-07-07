"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Уэйна Руни в "Эвертон" бесплатно

Нападающий "Манчестер Юнайтед" готов отпустить нападающего Уэйном Руни в "Эвертон", информирует Daily Mail. При этом манкунианцы не намерены требовать компенсации.Также сообщается, что трансфер Руни не будет считаться частью сделки по переходу нападающего "ирисок" Ромелу Лукаку в стан "МЮ".