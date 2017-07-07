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Константин Сарсания: не думаю, что жест Дзюбы и Кокорина адресован Черчесову

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал нашумевший "месседж" Артема Дзюбы и Александра Кокорина в Инстаграме.

"Я, честно говоря, не понял, что это за жест. Так что отнёсся к нему с некоторым недоумением. Связь с Черчесовым? Нет, и не хочу искать.

Я думаю, что ребята всё-таки адекватные: если каждый футболист будет отпускать такие жесты главному тренеру сборной, то это вообще беспредел. Вряд ли жест направлен против Станислава Саламовича, которого мы очень уважаем", - цитирует Сарсанию "Чемпионат".
Теги: Сарсания Дзюба Кокорин Сборная России
Сегодня, 12:19
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
при Сталине такой куйни не было.

и шутников таких тоже не было...
бы..
ужЕ..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 12:33) #
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online

мы очень уважаем ...читай пусть оте...тся от нас!
Регистрация: 26.04.2017
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