Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Станислав Черчесов: не мы должны просить игроков поиграть за свою страну и пробежаться на тренировке

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступлении команды на Кубке конфедераций.

- Вас можно поздравить с тем, что сборную даже после вылета на групповом этапе Кубка конфедераций проводили аплодисментами.Такое случается редко. Когда вы поняли, что российские болельщики полюбили и приняли эту команду?

- Уже в первом матче с Новой Зеландией сыграли прилично и дали всем понять, что готовы сражаться за титул. Даже товарищеские встречи с Венгрией и Чили перед Кубком конфедераций давали повод для оптимизма. Аплодисменты болельщиков — одна из составляющих нашего маленького успеха. Если зрители так реагируют — значит, команда их зацепила. Ребята действительно выложились по полной программе. Но надо быть самокритичными — ведь в спорте на первый план всегда выходит результат. А мы сами анонсировали желание бороться за титул. Теперь будем выводить команду на более высокий уровень.

- В марте сборная России в Краснодаре проиграла Кот-д'Ивуару, и болельщики свистели. Что изменилось за эти три месяца?

- Эмоции людей — лакмусовая бумажка для нас. Футболисты это тоже понимают. Свиста просто так не бывает, как и аплодисментов. Но начнем с того, что Кот-д'Ивуар — сильный соперник. Плюс сборная встретилась только за два дня до того матча. Обратите внимание, что в сцепке товарищеских игр первая нам всегда не удавалась, а вторая получалась гораздо более убедительной. В матче с Бельгией через четыре дня после Кот-д'Ивуара Россия выглядела совсем по-другому. А перед Кубком конфедераций мы провели полноценный сбор, подготовили ребят и физически, и тактически, и психологически. Когда у тебя есть время, можно оказать реальное влияние на футболистов.

- Сейчас много говорят о том, что у российских футболистов меняется менталитет, и они готовы уезжать из России. Вы это почувствовали?

- Мы общаемся с ними и видим определенные сдвиги. Понятно, что у кого-то есть действующий хороший контракт в России. Многое зависит и от наличия реальных предложений. Каждый ставит перед собой цели, и мы в это не вмешиваемся. Но хочется, чтобы у наших ребят был опыт выступлений в европейских чемпионатах. Накануне читал интервью главного тренера мексиканцев Хуана Карлоса Осорио — он говорит о том же самом, призывая своих подопечных играть в топ-первенствах. А ведь в составе «ацтеков» процентов 80 футболистов и так выступают в Старом Свете.

- Лимит на легионеров — главное зло российского футбола?

- Кто вам сказал, что это зло?

- Но ведь из-за лимита российские футболисты стоят неоправданно дорого и получают те зарплаты, которых не получали бы в других чемпионатах.

- Лимит на легионеров в том или ином виде есть практически во всех чемпионатах. Что касается денег, то ни один футболист еще сам себе зарплату не выписал. А испытание большим окладом — это тоже своеобразная проверка. Те, кто проходят ее, становятся футболистами. Кто терпит неудачу, отправляется на обочину. Возьмем Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других звезд. Они тоже не бедные люди, но от этого не начинают играть хуже. Тот же португалец приехал на Кубок конфедераций и пропустил лишь матч за третье место, чтобы увидеть своих новорожденных детей. Так что все зависит от человека. Самое главное, чтобы изначально у нас был критерий отбора, а затем критерий требований, как на поле, так и за его пределами. С тех, кто получает большие деньги, нужно требовать по полной программе, чтобы они их отрабатывали.

- По-вашему, лимит из шести легионеров и пяти россиян идеален?

- Структура может быть разной: 6+5, 7+4 или 10+15 в заявке. Еще раз повторю: если человек хочет стать серьезным футболистом, у него должна быть мотивация и дисциплина. И это еще один критерий для попадания в сборную. Человек должен хотеть сам, а не мы должны просить у него приехать в команду, поиграть за свою страну и пробежаться на тренировке. Этого не будет, - передает слова Черчесова .RT.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 12:36
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: Antip7 (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: penser
Последние слова Стаса должны прочитать и запомнить все наши "звездуны"


Точно!
А то привыкли.. лимит.. хренит. Если человек не хочет отрабатывать свои деньги, то он будет пенять на выдуманные проблемы, лишь бы только зазря деньги получать.
Что мешает игрокам конкурировать с российскими игроками??? Какая разница, конкурируешь ты с боливийцем, или с русским?
Регистрация: 29.08.2016
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: penser
Последние слова Стаса должны прочитать и запомнить все наши "звездуны"


Дзюба совсем приуныл
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:25) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: penser
Последние слова Стаса должны прочитать и запомнить все наши "звездуны"

Поддерживаю полностью, играть в сборной надо заслуживать постоянно, а не жить прошлыми заслугами.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: penser (Сегодня, 13:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
Последние слова Стаса должны прочитать и запомнить все наши "звездуны"
Регистрация: 16.05.2016
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:09) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
Сладкое вью, провокационных вопросов нет совсем. А мне гораздо интереснее читать ответы Черчесова именно на такие вопросы. Они (ответы) чаще всего односложные, резкие. Огрызается Стас.

Если убрать смысловую нагрузку таких вью, то получается примерно следующее:

- Почему проиграла сборная?
- Гав!
- Был ли план "б" на игру?
- Гав-гав!
- Почему не выпустили функционально готового игрока на замену по позиции?
- Гав, блеать, гав!
- Усы сбреете?
Непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений, с применением физической силы. Унижение оппонента.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:43) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Станислав Черчесов: не мы должны просить игроков поиграть за свою страну и пробежаться на тренировке

Вот тут полностью согласен. Играть за сборную - дело чести и выходить на поле с осознаванием полной ответственности за результат.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.