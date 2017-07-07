Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Уфа" ведет переговоры по защитнику "Хапоэля" Эди Готлибу

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что в настоящее время клуб ведёт переговоры по поводу приобретения защитника тель-авивского "Хапоэля" Эди Готлиба.

"Судьба Готлиба в "Уфе" не решится раньше вторника, 11 июля. Сейчас рано о чём-то говорить. Мы ведём переговоры", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Теги: Уфа Трансферы
Сегодня, 13:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.