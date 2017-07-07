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"Уфа" ведет переговоры по защитнику "Хапоэля" Эди Готлибу
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что в настоящее время клуб ведёт переговоры по поводу приобретения защитника тель-авивского "Хапоэля" Эди Готлиба.
"Судьба Готлиба в "Уфе" не решится раньше вторника, 11 июля. Сейчас рано о чём-то говорить. Мы ведём переговоры", - цитирует Газизова "Чемпионат".
"Судьба Готлиба в "Уфе" не решится раньше вторника, 11 июля. Сейчас рано о чём-то говорить. Мы ведём переговоры", - цитирует Газизова "Чемпионат".
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